投資台灣三大方案延至113年底 政院明拍板

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（中央社記者潘姿羽、賴于榛台北22日電）行政院院會明天擬拍板延長「投資台灣三大方案」，知情官員表示，方案擬延長3年、至民國113年底，利息補貼比率數維持現狀，行政院院會明天將公布完整方案細節。

投資台灣三大方案包含「歡迎台商回台投資行動方案」更新版本，以及「根留台灣企業加速投資行動方案」及「中小企業加速投資行動方案」。根據投資台灣事務所資料，截至110年12月17日，總投資金額已達約新台幣1兆5534億元，預估創造就業人數12萬3425人。

投資台灣三大方案自108年7月正式實施，原訂今年屆期，由於台商申請踴躍，且中國投資環境改變，可望加速台商回流趨勢，因此政府決議延長。

知情官員今天對中央社記者表示，行政院會明天將討論通過延長「投資台灣三大方案」3年至民國113年底，利息補貼比率預計維持現狀，條件細節以行政院院會明天將公布的完整方案為準。

政府擬加碼投資台灣三大方案，預算由誰支應也是問題，行政院先前請相關部會評估展延3年後帶來的回台投資效益、向銀行借款金額、銀行核貸狀況，以此推估所需經費。

經過討論，投資台灣三大方案將由國發基金支應，但考量國發基金仍應保持投資動能，行政院協調時，主計總處答應搭配調整國發基金年度繳庫額度。

根據現行方案，台商回台由政府支付銀行手續費，對中小企業補貼1.5%、大企業為0.5%（前20億元）、0.3%（20至100億元）、0.1%（逾100億元），期限5年；截至16日，已有246家通過審核，總投資金額約9972億元，預估創造就業人數約7萬8110人。

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根留台灣部分則是補助0.5%（前20億元）、0.3%（20至100億元）、0.1%（逾100億元），期限方面，貸款額度800億元以內為5年，800億至1300億元則是3年；截至16日為止，共128家通過審核，總投資金額約2457億元，預估創造就業約1萬7296人。

至於中小企業方案，政府支付銀行手續費為1.5%（1000億元以內）、0.7%（逾1000億至2000億元），貸款額度1000億元內期限5年，1000億元至2000億元為3年；算至17日為止，共735家通過審核，總投資金額約3106億元，預估創造就業約2萬8019人。（編輯：林淑媛）1101222