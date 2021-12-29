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趙建銘涉內線交易、偽證定讞 應執行3年10月

2021/12/29 16:30（12/29 17:24 更新）
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趙建銘涉台開內線交易案、偽證罪定讞，高等法院29日裁定應執行3年10月。（中央社檔案照片）
趙建銘涉台開內線交易案、偽證罪定讞，高等法院29日裁定應執行3年10月。（中央社檔案照片）
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（中央社記者劉世怡台北29日電）前總統陳水扁女婿趙建銘因台開內線交易案被判刑3年8月定讞，10月底發監執行，他先前另因偽證罪判刑3月定讞，檢察官聲請二罪定執行刑，高等法院今裁定執行3年10月。可抗告。

趙建銘民國94年間與前台開董事長蘇德建、前寬頻房訊總經理游世一等人於三井日本料理聚餐。趙建銘得知新台幣165億元聯貸案、不良債權融資案等台開利多內線消息，返家後與父親買進台開股票，待股價上漲脫手賺取差額。

台北地檢署於95年7月依違反證券交易法起訴，台北地方法院判處趙建銘6年徒刑、趙玉柱5年6月徒刑，蘇德建、游世一各判刑4年3月。案經上訴，二審的台灣高等法院改判趙建銘、趙玉柱7年徒刑，蘇德建、游世一各改判刑7年6月、7年2月徒刑。

案經最高法院多次發回更審，高院更五審改判趙建銘有期徒刑3年8月；趙玉柱改判4年，蘇德建改判3年8月徒刑，游世一改判4年4月徒刑。最高法院10月間駁回上訴，全案定讞。

趙建銘於10月25日提前到台中地檢署報到，發監台中監獄服刑。

此外，台灣高檢署查黑中心民國95年間偵辦前總統陳水扁等人涉國務機要費案，發現陳水扁妻子吳淑珍蒐集女兒陳幸妤、兒子陳致中與女婿趙建銘消費的發票不實核銷，傳喚3人作證。

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吳淑珍被控於官邸教唆3人向檢方虛偽證稱，最高法院於100年8月間判吳淑珍9月，陳幸妤、趙建銘夫婦及陳致中則均判刑3月，陳幸妤並獲緩刑2年定讞。趙建銘後來已易服社會勞動。

檢察官就趙建銘二案遭定讞部分，聲請定執行刑台灣高等法院受理後，審酌趙建銘犯罪情節、危害情況、侵害法益、犯罪次數，及整體犯罪等，裁定應執行3年10月。可抗告。（編輯：李亨山）1101229

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