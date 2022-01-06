國產新藥佳音頻傳 國鼎飆到熔斷類股群攻齊嗨

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者韓婷婷台北6日電）國產新藥近期佳音頻傳，國鼎昨天宣布COVID-19口服新藥二期解盲成功，今天法德藥接著公布學名藥獲美FDA藥證；國鼎今天股價飆漲67%觸動熔斷，法德藥漲幅也一度超過60%，帶動類股群攻齊嗨。

國鼎生技昨天宣布自行研發的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）住院口服藥二期解盲達標，預計4月向美國申請緊急授權使用（EUA），激勵今天股價盤中最高來到237元，狂飆67%，觸動熔斷機制，暫停交易，並帶動生技股行情。法德藥漲幅一度逾60%，台睿漲幅超過20%；因華、生華科也大漲。

台灣「生技新藥產業發展條例」自2007年公告上路，新藥產業陸續進入開花結果收成期，合一旗下糖尿病足潰瘍新藥於2020年取得台灣藥證；2021年藥華藥新型干擾素藥獲得美FDA藥證；2021年年底漢達生技新成分新藥也取得美FDA藥證；2022年一開春就有國鼎生技及法德藥傳出好消息。

目前國鼎是全球唯一COVID-19住院口服用藥二期臨床試驗解盲達標的新藥，若能順利獲得美國FDA的EUA，有助台灣生技業發展。

進入2022年，台灣生技新藥族群包括高端、合一、泰福-KY、台康生、藥華藥、中裕等手上都有藥證申請中，另外也有包括合一、台睿等新藥準備進入解盲及授權階段，市場預期生技產業今年將會比過去更熱鬧。

國鼎新藥二期臨床試驗數據顯示，在第14天用藥組患者的康復率是97.9%；而且用藥組在第28天所有病人都沒有死亡、也沒有呼吸衰竭，康復率是100%。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

法德藥今天公告學名藥Venlafaxine ER Tablets 75mg、150mg獲得美國FDA正式核准並取得學名藥藥證，將透過美國當地的銷售夥伴進行銷售。

法德藥說，Venlafaxine ER Tablets的適應症為重度憂鬱症（MDD）、社交焦慮症（SAD）。根據市場調查公司IQVIA資料統計，2020年全年美國市場銷售額約0.7億美金，目前市場競爭者包括JUBILANT、Nostrum。（編輯：楊蘭軒）1110106