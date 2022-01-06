因應中國軍事經濟擴張 日澳簽署防衛合作協定

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（中央社東京6日綜合外電報導）日本和澳洲今天簽署一份具里程碑意義的協定，加強國防合作。中國擴張軍事經濟勢力之際，這份協定將有助於區域穩定。

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）昨天表示，兩國領袖即將簽署的「相互准入協定」（Reciprocal Access Agreement），將首度替兩國國防部隊彼此合作建立架構。

法新社報導，莫里森在簽字之前發布的聲明雖未直接點名北京，但這份協定被視為區域盟國對中國武力擴張憂慮所採取的另一步行動。

今天與日本首相岸田文雄舉行線上峰會之前，莫里森稱這項協定「說明了兩國合作的承諾，一同因應我們面臨的戰略安全挑戰，並造就印太的安全穩定」。

他說：「這份具里程碑意義的協定將…首度提供明確架構來加強兩國部隊之間的協同工作能力和合作。」

他強調，這份合作關係反映「我們共享的價值觀、對民主和人權的承諾，和在維持一個自由、開放、韌性十足印太的共同利益」。

日本、澳洲和美國、印度組成「四方安全對話」（the Quad），致力於打造同盟關係，一起面對中國在亞洲各地日益擴張，包括它對關鍵國際海底纜線的威脅。

歐亞集團（Eurasia Group）高階政策分析師韋恩（Ali Wyne）表示，這項協定可加強日澳和美國在日本執行聯合軍事行動的能力。

他告訴法新社，這份協定「費了很大一番功夫，把日澳之間可以採取的安全合作類型具體化」。

他並說：「中國可能會將其視為工業民主國家試圖阻撓中國興起的另一證據；不過，北京當局自己近年來的行為，才是自己與這些國家外交隔閡日益擴大的一大原因。」（譯者：蔡佳敏/核稿：嚴思祺）1110106