海軍：大台艦廚房煙囪積碳起火 人員裝備無損傷

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基隆市消防局10日下午獲報一艘泊靠在基隆港的大台艦疑排煙管冒出濃煙，警消到場時，火勢已由軍方人員自行撲滅，所幸無人員受傷。（讀者提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年1月10日

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（中央社記者游凱翔台北10日電）海軍艦隊指揮部今天表示，靠泊在基隆港的大台軍艦，因廚房煙囪積碳、油污，下午進行炊事時高溫造成煙囪道內起火燃燒，官兵立刻持滅火器撲滅，沒有造成人員傷亡及裝備損壞。

基隆市消防局下午4時許接獲民眾報案，泊靠在基隆港西1A碼頭、舷號563的大台艦疑排煙管冒濃煙，共8車、18人前往救援，警消抵達時軍方已自行撲滅火勢，疑似是廚房外部排煙管失火，所幸無人員受傷，不過確切起火原因仍有待調查。

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海軍艦隊指揮部晚間發布新聞稿表示，下午值更官發現大台軍艦的廚房煙囪冒出火花時，艦上官兵隨即使用滅火器將火勢撲滅，人員裝備均無傷損。

艦指部指出，經初步查證大台軍艦因廚房煙囪積碳、油污，今天廚房炊事時，高溫造成煙囪道內起火燃燒，海軍司令部及艦指部已成立調查小組釐清肇因，並通令各艦隊以此為案例進行宣教，防範類似案件再次發生，以維艦艇裝備安全。（編輯：林興盟）1110110