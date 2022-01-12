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八仙樂園塵爆罹難者家屬請求國賠 二審仍判敗訴

2022/1/12 12:50（1/12 13:37 更新）
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八仙樂園塵爆案罹難者家屬請求國賠，二審仍判敗訴。圖為八仙粉塵爆炸事發現場。（中央社檔案照片）
八仙樂園塵爆案罹難者家屬請求國賠，二審仍判敗訴。圖為八仙粉塵爆炸事發現場。（中央社檔案照片）
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（中央社記者劉世怡台北12日電）八仙樂園塵爆案罹難者家屬指公務機關怠職向交通部觀光局、新北市政府、消防署提出國家賠償訴訟，一審敗訴，提上訴，二審今天認定塵爆與機關怠職無因果關係，判敗訴。可上訴。

二審的台灣高等法院新聞資料指出，5名罹難者的父母提告主張，其孩子於民國104年6月27日參加瑞博國際整合行銷有限公司在八仙樂園舉辦的「彩色派對」，但活動於當天晚間8時31分許發生粉塵爆炸，其孩子罹難死亡。

5名罹難者的父母主張，交通部觀光局、新北市政府及內政部消防署，未防範粉塵易燃性、未確保逃生動線恰當、未確實檢查八仙樂園等，怠職有過失，提起國家賠償訴訟。

一審認定，塵爆發生與機關怠職無因果關係，判決駁回，罹難者的父母們提起上訴，二審由台灣高等法院審理，今天駁回上訴，仍判3個公務機關免賠，可上訴。

二審指出，交通部觀光局、新北市政府於歷次觀光遊樂業檢查時，已察覺八仙樂園內有未取得使用執照的設施，並就此列為應改善事項，卻未切實督導八仙樂園改善，監督考核確實有疏失。

二審表示，八仙樂園違法興建並擴大經營「快樂大堡礁」，並將「快樂大堡礁」等區域出租瑞博公司舉辦理彩色派對；瑞博公司租用未注水的「快樂大堡礁」作為為「彩色派對」舞台及舞池，卻沒有就此作為水域遊樂設施使用。

二審指出，塵爆發生原因為舞台上人員使用二氧化碳鋼瓶噴射色粉時，操作不慎將色粉噴入高溫的電腦燈而引燃，火光再引燃舞台前方至舞池區的粉塵雲，延燒至舞池地上堆積的色粉，導致被害人燒燙傷及灼傷。

二審認為，事故主因是活動內容及流程設計不當、人為疏失及硬體設備未適當隔離，非因「快樂大堡礁」設施欠缺水域遊樂設施的安全性所致，交通部觀光局及新北市政府怠於行使職務，難認與父母們主張受損害有相當因果關係。

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二審指出，內政部消防署於塵爆發生前，關於是否將噴放（灑）可燃性微細粉末的行為公告為消防法第14條第1項易致火災行為，有裁量空間，其未公告管制上開行為並非怠於職務。

此外，「彩色派對」發生粉塵爆炸，造成15人死亡、400多人受傷；主辦人呂忠吉經法院依業務過失致死罪判刑5年定讞，已於108年入監。（編輯：戴光育）1110112

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