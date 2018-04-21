沒有雨刷水怎麼辦 德國環保神童有新創意

（中央社記者田裕斌台北21日電）當想開雨刷清洗擋風玻璃髒污，卻發現雨刷水剛好用完怎麼辦？德國有一對兄妹想到收集雨水回收再做雨刷水的創意，已經開始實車測試。



德國兄妹丹尼爾（Daniel）和賴拉（Lara）去年夏天與家人開車出遊時遇上大雨，在駕駛座的父親吉德（Gerd）想試圖清洗擋風玻璃的髒污時，雨刷水卻剛好用完；這對兄妹突發奇想：「只要能夠回收雨水，問題就解決了。」



賴拉則說，為了實驗把家裡的玩具消防車拆開，然後把原本裝在水族箱中的幫浦裝進去，接著我們加了一個過濾系統，確保裡頭的水是乾淨的。



福特汽車（Ford）的工程師得知這個創意後，提議將一個實際尺寸的裝置安裝在一部Ford S-MAX進行測試，工程師在擋風玻璃的底部安裝了橡膠管收集雨水，並同時將橡膠管連結至雨刷水箱。



福特表示，丹尼爾和賴拉的創意再花一些巧思就能化為真實，解決長年來困擾著多數汽車駕駛的問題，未來下雨時，不到5分鐘就能將雨刷水箱裝滿。



福特指出，隨著科技應用的進步，越來越多的攝影機和感測器搭載於車身外部，也因為需要保持清潔才能正常運作，汽車的用水量預計也將節節上升，每位汽車駕駛每年使用大約20公升的水來保持擋風玻璃的清潔，工程師也已著手研究以雨水和氣體遇冷凝結的集水方式，包括從空氣當中收集水分後過濾成飲用水的科技。（編輯：趙蔚蘭）1070421