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宏達電在美侵權訴訟請求移審 法院駁回

發稿時間：2018/05/10 20:00

最新更新：2018/05/10 20:00

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（中央社華盛頓9日綜合外電報導）宏達電（HTC）在美國遭Orange集團向德拉瓦法院提告侵權，宏達電以違反審判地認定規則為由請求移審或不予受理，美國法院今天駁回上訴，理由是外國企業不適用審判地認定規則。

彭博報導，宏達電援引的美國專利訴訟審判地認定規則，源於美國最高法院2017年5月對卡夫食品集團（Kraft Foods Group Inc.）控告TC哈特蘭公司（TC Heartland）侵權一案所做的相關判決。當時法院判定，訴訟地點必須是被告公司所在地，而非以往法院所認定被告從事業務的任何地點。

法商Orange集團（Orange SA）向美國德拉瓦（Delaware）聯邦地區法院控告宏達電和其美國子公司HTC America，指控對方侵犯5項行動通訊專利權，包括數據傳輸錯誤檢查和行動設備數據儲存相關專利。

宏達電則援引TC哈特蘭公司的判例，聲稱德拉瓦並非適當審判地點。德拉瓦法院遂決定不受理宏達電美國子公司被告部分，但仍維持受理宏達電被告部分。

德拉瓦法院認定，TC哈特蘭案的審判地認定規則，並不適用於宏達電這樣的外國公司。換句話說，宏達電必須按照一般訴訟的非本國籍審判地認定規則，也就是外國公司在美國任何地區販售產品，都得以在這些地區的法院受審。

但宏達電認為，依據TC哈特蘭案判例，最高法院認定專利訴訟必須依據28 U.S.C. 1400法律的被告所在地審判地認定規則，而非以外國和本國籍區分，於是向美國聯邦巡迴上訴法院（U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit）提出上訴。

然而上訴法院今天駁回宏達電請求，理由是非本國籍審判地認定規則實際上並非審判地認定規則，而是長久既定概念，將外國企業「完全排除」聯邦審判地認定規則之外。也就是說，專利權審判地認定規則不可凌駕於非本國籍審判地認定規則。

宏達電辯稱，美國國會有意讓專利訴訟可以不依據非本國籍審判地認定規則。但上訴法院認為，沒有證據支持這點。

上訴法院的判決，澄清了外國企業在美國的侵權案可以在哪裡受審的法律問題。宏達電如今必須在德拉瓦法院面臨Orange集團的侵權告訴。（譯者：張正芊/核稿：嚴思祺）1070510

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