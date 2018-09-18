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經濟變好 施俊吉：這3件事讓你有感

發稿時間：2018/09/18 09:06

最新更新：2018/09/18 09:52

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行政院副院長施俊吉專訪之二（中央社記者田裕斌台北18日電）國內經濟數據亮麗，民眾卻大喊「無感」，行政院副院長施俊吉說，經濟成長的果實需要時間來熟成，他相信一段時間之後，民眾對於經濟變好會愈來愈有感。

施俊吉接受中央社專訪說，台灣經濟變好不僅表現在統計數字上，還有實實在在的現金入袋，例如去年全體上市公司共發放1.3兆元的股利，包含股息1.27兆元、股票股利619億元，今年股利發放增至1.5兆元，股息增為1.41兆元，股票股利732億元。

施俊吉說，台股投資人結構中，外資約占4成，換句話說，今年股息多發了近2千億，股息就是「現金」，以這個比例看，本國投資人（含散戶）就有1200億元現金落袋。

再者是綜合所得稅大減稅，「減稅」同時意味「可支配所得增加」，即民眾可以消費的錢變多了；最後是「加薪」，政府已經帶頭要為公務人員調薪了，根據主計總處最新統計，7月平均薪資年增率達2.65%，創19年同月最高，且連續第8個月增幅超過2%，可見調薪、加薪不只是說說而已。

施俊吉說，股息增加、減稅與加薪這三件事都可以讓民眾的荷包變得更豐厚；此外，主計總處上修今年全年經濟成長率至2.69%，以生產總值計算，每增加1個百分點，約代表1650億元，相當於今年GDP增加超過4000億元，勞工拿走其中的55%，資本家分配45%，經濟成長、人民收入也成長。

但仍有民眾對經濟成長抱怨無感，商家也說不景氣，施俊吉分析原因，可能與大環境氛圍有關，畢竟全球經濟不是太好，人心傾向保守，另外，台灣剛脫離不景氣谷底，民眾在心理上還沒有適應過來。

施俊吉說，無論統計數據或從實際收入來看，民進黨執政之後，經濟確實已漸好轉，不過民主社會總會有不同的聲音，「時間將證明一切」；他有信心再過一段時間，人民對於經濟變好，一定會愈來愈有感。（編輯：陸倩瑤／張均懋）1070918

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