林口新創園入新厝 台灣創意新亮點

（中央社記者黃旭昇新北18日電）行政院長賴清德今天出席林口新創園開幕表示，為吸引投資人來台，經濟部規劃「林口新創園」提供友善投資環境，讓台灣成為創業者的第二個家，相信一定會成為年輕人的夢想基地。



經濟部中小企業處國際創業聚落示範計畫，將林口世大運選手村活化為林口新創園（Startup Terrace），今天下午由行政院長賴清德、新北市副市長葉惠青、經濟部次長龔明鑫、台北市電腦公會理事長童子賢等人啟動揭幕。



賴清德致詞後並且逐一巡視硬體建築與外觀，他表示，政府端出投資抵減、獎勵補助、首年免費進駐、家醫式服務4大誘因，相信一定會成功。他說，針對台灣投資不足，總統蔡英文提出新經濟三大方向、5+2產業創新，加上新南向政策，希望為產業立足台灣布局全球。



賴清德表示，包括林口新創園以及新北市、台南市等地的新創基地，不但是創造獨角獸，也匯集中小企業成為螞蟻雄兵。



他說，國發會有各種基金提供新台幣1000億元的資金需求，並透過修法幫助年輕人創業，相信這項計畫一定會成為年輕人實現夢想的地方。



經濟部表示，產業轉型是當務之急，政府力推創新創業，除延攬人才、鬆綁法規、接軌國際，也打造適合新創發展的環境，將林口世大運選手村打造為國際級的新創聚落「林口新創園」。



經濟部中小企業處長吳明機表示，「林口新創園」利用2017年台北世界大學運動會選手村，重新活化為國際新創創業聚落，地點接近台北市區、桃園機場，交通便捷，周邊鄰近產業園區資源豐富，將連結周邊產業鏈與國內外資源。



吳明機說，林口新創園設施涵蓋創業商旅、新創辦公室、實驗場域、會議室、共同工作空間、展演空間等。除引進國際加速器、國內育成中心與加速器，也會有政府全力支援的新創團隊進駐。



龔明鑫表示，除使用面積大、設施完善，更重要的是政府會端出4大誘因，並結合居民與創業需求，打造代表性國際創業聚落。



龔明鑫表示，特別的是林口新創園結合周邊社會住宅成為智慧化的微型未來城市，並串連30公里內的產業聚落，甚至提供住宿條件。可望未來北台灣會成為生技產業的城市。



中小企業處表示，只要符合新市鎮條例的研發、資訊、育成服務，就可獲減免稅捐；補助方面則有策略性新創事業、國際加速器、創業人才培訓事業等三類型。經濟部已經和部分科技業廠商接洽，未來林口選手村的新創聚落，會朝導入企業資源與投資能量的方向發展。（編輯：李錫璋）1070918