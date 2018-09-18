理監事會前 央行再次說明國際收支資金凈流出

（中央社記者邱柏勝台北18日電）央行今天發布台灣國際收支資金淨流出補充說明，強調經常帳順差「反映」國內超額儲蓄，是國際上相當普遍的用法，但「恆等式關係」不等於「因果關係」，另也重申匯率對貿易的影響已弱化。



央行總裁楊金龍8月底才曾針對國際收支議題，罕見親自召開記者會說明，但今天央行又選在理監事會議前一週，針對國際收支議題再次出具6頁報告，顯見央行對國際收支議題的重視。



央行今天出爐的國際收支資金淨流出的補充說明資料中，強調楊金龍當時以國民所得會計恆等式說明經常帳順差，是反映國內的超額儲蓄，但不具因果關係。但在國際上是相當普遍的用法與觀點，表示一國的國內資源無法完全於國內使用，而是用於國外。



因此，諸如國際貨幣基金（IMF）的外部部門報告（External Sector Report），與美國每半年公布的匯率政策報告，對於經常帳長期順差國家，政策建議多以提振國內需求（包含消費與投資），或採行擴張性的財政政策或財政改革，減緩超額儲蓄累積。



反之，對於經常帳逆差的國家，則建議增加國民儲蓄（national savings）以縮減外部不平衡。



另外，針對經常帳調整的結構性因素，楊金龍在8月的記者會中，曾以瑞士為借鏡，今天報告也補充說明。



央行表示，台灣與瑞士的情況類似，皆有龐大的國外淨債權部位，國外投資所得收入大於支出、人口老化速度快，以及三角貿易發達等現象，均導致經常帳順差擴大。因此不宜單以經常帳順差來評估新台幣的公平價值。



此外，央行也引用國際清算銀行（BIS）的研究指出，隨全球價值鏈興起，原以出口最終財為計算基礎的實質有效匯率指數（REER），已不能完全適用於當前中間財貿易盛行的相關分析。



央行表示，台灣出口以中間財為主，全球價值鏈參與度高達67.7%，且商品出口集中電子資通訊產品，出口對進口的引申需求大，因此匯率變動對進口的影響，將抵銷其對出口的效果。整體而言，匯率對貿易餘額的影響不若以往。



央行進而指出，在金融自由化風潮下，各國金融帳開放，短期國際資本快速移動，金融交易已成為影響各國匯率的重要因素。自1980年台灣開放外國專業投資機構（QFII）直接投資國內證券市場以來，隨著經濟規模擴大與金融帳開放，外資鉅額且頻繁的外匯交易，已成為影響新台幣匯率變動的主因。



央行表示，當前各國貨幣政策分歧，國際熱錢流竄，加上國際重大事件頻傳，國際金融市場與匯率波動加劇，已阻礙匯率對經常帳與經濟基本面的調整。（編輯：林沂鋒）1070918