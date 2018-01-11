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劉世芳棄選 綠高雄市長初選重洗牌

發稿時間：2018/01/11 22:40

最新更新：2018/01/11 22:40

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（中央社記者王淑芬高雄11日電）立委劉世芳退出民進黨高雄市長初選，戰局重新洗牌，由陳其邁、管碧玲、趙天麟、林岱樺角逐，4位立委都有各自優勢；相較於民進黨競爭激烈，國民黨人選則尚未明朗。

高雄市在市長陳菊經營下，民進黨基本盤穩固，對於下任高雄市長，綠營角逐者眾，原本就競爭激烈，陳菊日前的新書內容觸動黨內敏感神經，一度掀起戰火。

就在初選1月15日起登記前，陳菊支持的劉世芳拋出震撼彈，宣布退選。

劉世芳召開記者會表示，決定參選高雄市長是要延續改革的理想，不管在偏鄉或是市區都感受到市民的期待與支持。自己支持度穩定上升，但對立也不斷激化，在初選的關鍵時刻，她作了一個困難的考量，那就是「要不要為了勝選而進一步升高選戰對立？」

她說，因為陳菊支持她而飽受攻擊，令人痛心的是單純的回憶錄被和初選扯在一起，她擔心激化對立會讓市民對高雄的未來失去信心，所以做出不參加市長初選的決定。

劉世芳宣布退選後，有意參選的民進黨立委管碧玲、趙天麟、林岱樺皆表示，尊重劉世芳決定；陳其邁則說，繼續打一場君子之爭選戰。

民進黨秘書長洪耀福表示，劉世芳的退選，期待能引起正面積極的作用，希望民進黨台南市長、高雄市長、宜蘭縣長及嘉義縣長提名初選，展現整合協調的契機。

劉世芳原獲得陳菊力挺參選，退出初選之後，龐大的組織和作戰部隊將轉向何方，最受到矚目，牽動初選戰局。

陳其邁曾代理高雄市長，有其優勢，但立委管碧玲、趙天麟、林岱樺也長期在高雄耕耘，實力都不容小覷。

民進黨高雄市長初選在劉世芳退選後，戰局重新洗牌，不變的是競爭仍舊激烈。反觀國民黨方面，黨主席吳敦義就任後，欽點前立委韓國瑜接掌高雄市黨部主委，賦予搶攻重任，但挑戰民進黨的人選迄今仍未明朗。1070111

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