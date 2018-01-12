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關鍵字： 劉世芳寒流勞基法金球獎
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劉世芳退出市長初選 陳菊探視送暖

發稿時間：2018/01/12 13:08

最新更新：2018/01/12 13:15

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（中央社記者程啟峰高雄12日電）立委劉世芳昨天宣布退出民進黨高雄市長初選，高雄市長陳菊今天中午帶著花束前往服務處送暖，送上擁抱，感謝劉世芳顧全大局並為劉世芳加油。劉世芳則眼光泛淚，未發一語。

劉世芳服務處上午湧進不少支持者，劉世芳中午11時餘抵達服務處，一一向支持者握手致意。陳菊隨後率市府團隊到場，陪同劉世芳答謝現場支持者的一路相挺。

陳菊說，她有點不太敢來面對劉世芳，但對劉世芳一年多來的辛苦奔波爭取支持，「我不能不來」。

她說，劉世芳出身市府團隊，參選理念與她相同，幫忙劉世芳理所當然，但無奈因政治現實的扭曲，她的幫忙反而讓劉世芳受傷，為此她很不捨，也很失禮。

陳菊表示，劉世芳昨天做出「生命中最勇敢的決定」，思慮非常周詳，「寧可自己受傷，寧可自己承擔，我真的不知道怎樣贊同，令我很為難」，但最終她還是認同並佩服其決定。

她認為，劉世芳退一步海闊天空、雲淡風清，讓市民更深刻認知劉世芳是個顧全大局的人。

至於市長初選下一步支持誰，陳菊說，願意為高雄服務的人，她都支持。

媒體詢問劉世芳退選是否與慶富案有關或因民調低，陳菊表示，劉世芳退選的中間枝節及過程都不重要，劉世芳民調也有漂亮的時候，劉世芳與慶富案無關，清清白白。1070112

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