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加班機暫卡關 海基會：平安回家更重要

發稿時間：2018/01/20 13:30

最新更新：2018/01/20 13:30

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（中央社記者繆宗翰台北20日電）陸方片面啟用M503北上及銜接航路，民航局暫未核准兩家大陸航空公司共176班春節加班機。海基會今天表示，已向相關台商會長說明，並強調讓台商「平安回家」是更重要的考量。

據了解，今年度的大陸台商春節聯誼將於2月21日在台北圓山大飯店舉行，海峽交流基金會循例邀請總統蔡英文出席。

雖然部分兩岸春節加班機暫時卡關，海基會今天表示，春節台商活動是歷年來重要的台商聯誼活動，目前持續聯繫籌辦當中。

中國大陸4日片面宣布開通M503北向與W121、W122、W123銜接航路，儘管交通部民用航空局與相關航空業者溝通，業者仍照飛。民航局18日證實，暫不核准中國東方航空與廈門航空的176班兩岸春節加班機。

海基會今天中午透過聲明表示，已於18日第一時間主動聯繫中國大陸上海、南京、福州等受影響的8個航點的台商協會，了解台商的需求與問題。

聲明指出，海基會向相關台商會長詳細說明，民航局暫不予核准相關春節加班機，主要考量在於「飛安疑慮」，包括2015年兩岸雙方協商的過程與細節，並指今年1月初，中國大陸逕自開啟M503等航路，已導致台灣終端管制區風險遽增，確實造成飛安的顧慮。

海基會指出，向台商溝通過程中，反覆強調「安全第一」的重要性，並將盡力協助滿足台商返鄉過年的需求與期盼，讓台商「平安回家」則是更重要的考量。

海基會表示，經主動聯繫溝通與詳細說明，各地台商會長都能理解政府堅持「飛安」的必要性，以及「安全回家」的重要性，希望政府在台商權益與飛安顧慮之間，解決台商返鄉過年的需求，並建議雙方針對飛安應儘速展開「技術性協商」，徹底解決問題。

此外，據了解，台商除反應心聲，也表示將向當地台辦反應，雙方應就M503北上航線盡快進行技術性協商，解決台商的需求。1070120

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