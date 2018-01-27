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新竹縣市選戰 藍綠悄悄開打

發稿時間：2018/01/27 18:54

最新更新：2018/01/27 20:27

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民進黨在新竹縣市首長人選部分，竹市以確定由現任市長林智堅（中）爭取連任，竹縣目前尚未底定，但縣黨部表示，目前較明確參選人選有行政院發言人徐國勇及黨發言人鄭朝方（左）。圖為林智堅、鄭朝方去年底同台出席公開活動。（資料照片）中央社記者魯鋼駿攝　107年1月27日民進黨在新竹縣市首長人選部分，竹市以確定由現任市長林智堅（中）爭取連任，竹縣目前尚未底定，但縣黨部表示，目前較明確參選人選有行政院發言人徐國勇及黨發言人鄭朝方（左）。圖為林智堅、鄭朝方去年底同台出席公開活動。（資料照片）中央社記者魯鋼駿攝　107年1月27日

（中央社記者魯鋼駿新竹市27日電）2018選戰，新竹市長選情部分，民進黨已確定提名林智堅爭取連任，國民黨初選「3搶1」；新竹縣部分，藍綠人選雖未出線，但已有多人表態。新竹縣、市首長選戰實已悄悄開打。

立委助理出身的林智堅2009年首度參選第8屆市議員，2014年轉戰市長，更以不到40歲擊敗國民黨尋求連任的許明財，創下新竹市有史以來最年輕市長紀錄。上任後以打造兒童城市為施政主軸，一併解決上有年邁父母、下有小孩的「三明治世代」生活的問題。在多次媒體民調都有不錯成績，這也讓新竹市被民進黨評估選舉「安全區」。

面對擁有較高滿意度的林智堅，國民黨積極佈局，目前呈「3搶1」態勢。4年前以得票數7萬5564票，僅小輸林智堅1014票的許明財，以及林耕仁與李國璋兩位市議員登記藍營初選。三強從25日到27日進行3天的民調，明天即可知誰將代表藍軍出征。

不便具名的藍營地方人士接受中央社記者訪問表示，64歲的許明財地方上仍具相當實力；58歲、出身香山區的林耕仁有5屆市議員資歷，多年耕耘基層，實力不俗；連任兩屆市議員、48歲的李國璋曾任立委呂學璋助理、新竹市農產運銷公司總經理，有年輕、形象清新優勢，基層實力也不錯。

相較於新竹市選情，藍軍誰能接棒連任兩屆縣長邱鏡淳的棒子備受關注；目前有多人表態參選，但黨中央尚未明確決定要以何種方式決定人選。新竹縣黨部書記長李祐銘告訴中央社記者，其中一項重要原因應與民進黨人選有關，雙方都想先看對方「亮出底牌」提出人選，再視狀況決定由誰出戰。

國民黨立委林為洲、副縣長楊文科已先後宣布參選；另外，新竹縣副議長、國民黨新竹縣黨部主委陳見賢也是外界盛傳的人選之一。

地方輔選人士告訴中央社記者，57歲的林為洲政治經歷豐富，從議員、副議長，地方上不論藍綠都有支持者；楊文科曾任中部科學工業園區開發籌備處主任、新竹科學工業園區管理局主任秘書長期在科技界服務，宣布參選後獲得不少科技界大老推薦、竹科人支持。

出身竹北市民代的陳見賢雖目前仍未鬆口是否參選，但曾任義消總隊長、民防大隊長地方紮根深，已有國民黨籍議員、鄉鎮首長等人擬發動連署支持他參選。

綠營部分，民進黨新竹縣黨部主委吳傳地受訪表示，較明確參選人選有曾任台北市議員、立委的行政院發言人徐國勇（60歲），以及民進黨發言人、黨中央客家事務部主任鄭朝方。鄭朝方2012年主持環宇廣播電台《山與山的對話：好好聽客家》，拿下廣播金鐘獎《非流行音樂節目獎》；2016年12月以36歲出任民進黨中央客家事務部主任，是民進黨有史以來最年輕的客家一級主管。

吳傳地認為，徐國勇有律師背景、且電視主持談話性節目，口才辨給、選戰經驗豐富、知名度夠，且從前年開始，常在週末假日到竹縣當地跑基層；鄭朝方則是年輕有才華，加上有父親、前新竹縣長鄭永金的光環加持，具吸納年輕選票的魅力。

此外，民國黨主席徐欣瑩動向也受地方矚目。她曾任新竹縣議員、立委，地方的民意基礎也強，長期都有不少選民支持，實力也不容小覷。46歲的徐欣瑩是新豐鄉人，是台灣衛星測量領域第一位女博士，她在2009年以第一高票連任新竹縣縣議員；2012年立法委員選舉在新竹縣選區以17萬1466票，全國第一高票當選立法委員。1070127

各界備戰2018選舉，國民黨方面，誰能接棒連任兩屆新竹縣長邱鏡淳的棒子備受關注，副縣長楊文科（左）、立委林為洲（右2）已先後宣布參選；另外，國民黨新竹縣黨部主委陳見賢（左2）也是外界盛傳人選之一。（資料照片）中央社記者魯鋼駿攝　107年1月27日各界備戰2018選舉，國民黨方面，誰能接棒連任兩屆新竹縣長邱鏡淳的棒子備受關注，副縣長楊文科（左）、立委林為洲（右2）已先後宣布參選；另外，國民黨新竹縣黨部主委陳見賢（左2）也是外界盛傳人選之一。（資料照片）中央社記者魯鋼駿攝　107年1月27日
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