新春前夕再添女 蔡其昌重享爸爸樂

（中央社記者陳俊華台北15日電）立法院副院長蔡其昌春節前夕再添一女，他說，過年期間太太還在月子中心，現在他除了跑行程外，還要當保母，準備兩個孩子的晚餐、洗衣服、做家事等，重新體會當爸爸的感覺。



立法院喜事連連，立法院長蘇嘉全在元旦升格當阿公後，立法院副院長蔡其昌也在農曆春節前2月8日再添一女，正副院長喜訊頻傳，但口風很緊，蔡其昌在老婆懷孕期間，面對媒體詢問三度為人父的心情，總是拜託媒體不要報導，自嘲「50歲再當爸爸」顯得靦腆。



花蓮地震發生後兩天，全國忙著救災，蔡其昌喜迎第3個小孩，他維持一貫低調，直到花蓮搜救作業告一段落，12日出席記者會時，才分享愛女照片，為父驕傲之情溢於言表。



蔡其昌向中央社記者說，家裡是大家庭，過年時會連同父親的哥哥等人一起圍爐，但今年過年期間因為太太還在月子中心，剩他帶著兩個孩子去參加，最大變化就是變身當保姆，還要準備晚餐、洗衣服、做家事等。



蔡其昌說，以前過年時太太會和媽媽、嬸嬸一起幫忙下廚，家中再添新成員，全家老小都很高興，「對我來講，開心之餘，又多了點壓力」，兩個孩子好不容易都上小學，現在又要重新體會當爸的感覺。



他說，12日要從醫院把小女兒領出來時，爸媽要帶著小孩拍照，雖然只是醫院的程序，但他想起上次做這件事情已經是9、10年前，因為小孩年齡差距大，之前嬰兒用品都已經送人或捐出，等於要再來一次，「體會重新當爸爸的感覺」。



蔡其昌表示，最近去買奶粉時，10年前才會進到嬰兒尿布奶粉區，現在又回到這個感覺，除了體會重新當爸爸，更要體會當媽媽的辛苦，自己跑完行程後還要去接小孩回家，「平常太太做的事，現在換我來做」。（編輯:溫貴香）1070215