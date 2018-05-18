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願景館淪為蚊子館 蘇貞昌：政府規畫要有遠見

發稿時間：2018/05/18 13:30

最新更新：2018/05/18 13:40

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zoom in 民進黨新北市長參選人蘇貞昌（前右2）18日上午在新北市議員何淑峰（左4）等人陪同下，會勘中港大排願景館。中央社記者林長順攝　107年5月18日民進黨新北市長參選人蘇貞昌（前右2）18日上午在新北市議員何淑峰（左4）等人陪同下，會勘中港大排願景館。中央社記者林長順攝　107年5月18日

（中央社記者林長順新北18日電）民進黨新北市長參選人蘇貞昌今天到中港大排願景館會勘。多名新北市議員批願景館淪為蚊子館。蘇貞昌表示，政府規畫要有遠見，經營要有方法，任由設施衰敗，顯然是不負責任。

蘇貞昌今天在新北市議員何淑峰、賴秋媚、鍾宏仁及新北市副議長陳文治等人陪同下，到新莊中港大排願景館進行會勘。

現場議員表示，新北市府斥資新台幣6000萬元打造中港大排願景館，長年來淪為蚊子館，一天參觀人數不到10人，議員們在議會已質詢過市府多次，均未獲得改善。

蘇貞昌表示，光是要從入口走到願景館，路面就已凹凸不平，老人小孩很容易跌倒，非常危險。

他指出，當年新莊副都心在他的開發下，成為高品質、高水準的社區，原先期待這裡能夠有更完善的發展，但現在看到的卻是沒人要來的願景館。

蘇貞昌說，昨晚6時發新聞說要來會勘，新北市政府晚間8時就立刻回應要改變願景館，「真的超有效率」，如果政府能把這種效率用在建設上，願景館就不會變蚊子館了。

蘇貞昌強調，政府規畫要有遠見，經營要有方法，納稅人每一分一毛的錢都不該浪費，未來若成為市長一定要讓每個地方都有效率，並成為好的遊憩文化場所。（編輯：吳佳穎/方沛清）1070518

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