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陳明文：民進黨不會讓呂秀蓮退黨

發稿時間：2018/06/01 14:51

最新更新：2018/06/01 14:51

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（中央社記者蘇龍麒台北1日電）民進黨選舉對策委員會召集人陳明文今天表示，民進黨不會讓前副總統呂秀蓮退黨，希望呂秀蓮一起為民進黨打拚，總統與全黨都不捨呂秀蓮離開民進黨。

民進黨立委姚文智5月30日獲民進黨中執會通過提名參選台北市長，先前也爭取參選台北市長的呂秀蓮當晚就透過辦公室發聲明指出：「對於一個失去黨德和黨魂的政黨，與其痛苦留下來，不如歸去。道不同，不相為謀！Bye Bye！民進黨！」

陳明文中午接受廣播節目「Pop搶先爆」主持人黃光芹專訪時表示，呂秀蓮過去長期為人權打拚，大家都很清楚，對國家有很多抱負與想法，現在還有這麼強烈的使命感，真的讓後輩覺得努力不夠、自己「沒路用」。

他說，民進黨不會讓呂秀蓮退黨，因此昨天總統邀請立委餐敘時，總統府秘書長陳菊就說，總統已積極要去拜會呂秀蓮。陳明文說，希望呂秀蓮一起為民進黨打拚，總統與全黨都不捨呂秀蓮離開民進黨。

談到台北市長選戰民進黨最後決定自提人選，陳明文說，關於台北市長人選，5月1日曾與台北市長柯文哲見面，聽取柯文哲的意見，當天聽得多、講得少，對於民進黨是否提名人選參與台北市長選戰，柯文哲當天也說，尊重民進黨的決定。

陳明文說，一開始民進黨本來想與柯文哲合作，畢竟2014年第一次支持，第二次參選連任怎麼會不支持，但是柯文哲的談話傷害民進黨太多，包括兩岸一家親等言論的問題，產生民進黨基層黨員的反彈，5月與民進黨支持者、里長、市議員座談，絕大多數的支持者都希望民進黨徵召自提人選，也沒有反對自提人選的聲音。

陳明文說，姚文智提名後，民進黨支持者會更團結支持姚文智，選戰開打後，對姚文智是有信心的，像是駐日代表謝長廷多年前參選高雄市長，一開始民調輸很多，但最後是贏的。

黃光芹問到，會不會擔心柯文哲2020年選總統，陳明文說，今天的事情趕緊處理完善，才能防範2020年的事情發生，柯文哲會不會參選2020年的總統，沒有人說得準，後面再看。（編輯：黃國倫）1070601

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