竹市資源回收247噸 減碳量1座十八尖山

新竹市政府目前有27個資源回收「風收站」，新竹市環保局統計，風收站自民國105年推動後，截至目前為止，總回收量已高達247公噸。減碳量相當於1座新竹十八尖山的年吸碳量。（新竹市環保局提供）中央社記者魯鋼駿傳真 107年1月22日

（中央社記者魯鋼駿新竹市22日電）新竹市政府目前有27個資源回收「風收站」，新竹市環保局統計，風收站自民國105年推動後，截至目前為止，總回收量已高達247公噸，減碳量相當於一座新竹十八尖山的年吸碳量。



新竹市長林智堅今天受訪表示，市府於105年推動7站資源回收「風收站」，去年擴大推動風收站計畫，成功向中央爭取經費，擴增至27站點，透過清新、色彩鮮明的創新設計，扭轉過去資源回收站的陰暗、髒亂形象，展現循環經濟新亮點。



林智堅說，在社區里民與環保同仁共同努力下，讓每一個風收站都大豐收，經統計，總回收量已達到247公噸的亮麗成果，此外也成功媒合回收個體戶510人次優惠兌換好禮，落實弱勢關懷、地方建設回饋。



曲溪里環保志工方先生受訪分享，每週一是回收日，總會看見個體戶高爸爸帶著回收物到風收站報到，也和大夥一同幫忙回收、分享生活點滴，結束後志工們再共同煮熱騰騰的大鍋麵，凝聚附近居民的心。



新光里風收站站長邱先生說，風收站設置初期，有些民眾會拿著整袋未分類的回收物直接到站，透過環保志工耐心宣導正確的回收分類，如今大家都已成為「回收達人」。



環保志工陳小姐表示，風收站是「一個行動、兩個公益」的好地方，資源回收除可減輕地球負擔外，她平常也會將集點兌換的日用品拿去做公益，轉贈給鄰里間需要幫助的人。



新竹市環保局長江盛任表示，今年風收站預計增加5處新據點，邀請民眾一同回收、集點、兌好禮，歡迎有興趣的鄰里，即日起報名參加「2018風收站計畫」遴選，活動詳情可向新竹市環保局詢問。1070122