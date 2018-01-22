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國小新活動中心 學生能體驗踩腳踏車發電

發稿時間：2018/01/22 15:53

最新更新：2018/01/22 16:33

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新竹市東門國小新活動中心「晨希館」22日啟用，除了提供學生寬敞室內活動空間，還設置能源專區，孩子可以體驗「踩腳踏車發電」。中央社記者魯鋼駿攝　107年1月22日新竹市東門國小新活動中心「晨希館」22日啟用，除了提供學生寬敞室內活動空間，還設置能源專區，孩子可以體驗「踩腳踏車發電」。中央社記者魯鋼駿攝　107年1月22日

（中央社記者魯鋼駿新竹市22日電）新竹市東門國小活動中心「晨希館」今天啟用，除提供學生寬敞室內活動空間，還設能源專區，讓孩子體驗「踩腳踏車發電」樂趣，可將產生的電能轉換為照明使用，環保又具教育意義。

東門國小新活動中心「晨希館」今天舉行啟用典禮，市長林智堅致詞表示，市府投入經費建設東門國小晨希館及其他各項運動設施，未來即使風雨天，孩子也能在寬敞運動空間中活動，擁有最優質的受教環境。

林智堅在東門國小校長李阿丹的陪同下，走訪「晨希館」的兒童遊戲區、多功能球場，東門國小學生也在館內舞台表演、活動，並於兒童遊戲區進行體適能課程，多功能館舍讓孩子玩得不亦樂乎。

其中，一樓的能源專區設有5部擁有特殊功能的腳踏車，李阿丹受訪解釋，這些腳踏車就像「飛輪健身車」般，踩踏後會產生電能，牆面上會顯示腳踏車的速度及產生多少電能，透過電能系統將發出來的電儲存，供「晨希館」一樓照明使用。

李阿丹說，能源專區的腳踏車，將開放學校師生自由使用，也可讓社區居民運動、健身，希望藉此進行能源教育，讓學生們知道平常使用的電得來不易，能節約能源，另一方面也能讓學生進行體能訓練。

李阿丹表示，除了一樓適合低年級的兒童遊戲區與能源專區外，館外規劃戶外展演舞台，將成為特色表演、藝文展演的新場域，讓學生有展現自我的空間和平台；館內則有學生的最愛「升降式籃球架」，讓孩子們透過課程學習，盡情在競技與玩樂中探索成長。

學生家長曾媽媽受訪表示，以前學校辦活動都在操場舉行，有時天氣炎熱，有時遇雨天又必須取消，會讓孩子們很失望，小朋友們都對新的活動中心很期待；二年級曾姓女童開心說，以後就算下雨也可以玩遊戲，直呼「真的太棒了」。1070122

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