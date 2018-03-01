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金門燈會擴大舉辦 主題燈狀元犬點燈

發稿時間：2018/03/01 18:58

最新更新：2018/03/01 19:22

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2018金門元宵燈會2日元宵節當天晚間將盛大登場，主燈狀元犬（圖）高達8米，並融入機械轉動裝置，結合戰地及城門元素，呈現金門風貌，1日將先點燈亮相。中央社記者黃慧敏攝　107年3月1日2018金門元宵燈會2日元宵節當天晚間將盛大登場，主燈狀元犬（圖）高達8米，並融入機械轉動裝置，結合戰地及城門元素，呈現金門風貌，1日將先點燈亮相。中央社記者黃慧敏攝　107年3月1日

（中央社記者黃慧敏金門縣1日電）2018金門元宵燈會明晚登場，主題燈狀元犬今天點燈。金門縣文化局表示，狀元犬主燈高達8米，以狀元犬為設計主軸，融入機械轉動裝置，結合戰地及城門元素，呈現金門風貌。

文化局長呂坤和受訪表示，今年燈會擴大舉辦，除了主會場總兵署外，其他會場分布在金城鎮內，包括浯江書院、邱良功古厝、城隍廟、東門代天府、西門外武廟、南門天后宮、北門北鎮廟等。

各會場的大型副燈共有10座，每座副燈都是高規格、高品質、大尺寸製作，呈現各式各樣金門獨特文化，展現濃濃的金門味。

主會場的花燈中，金防部以摩天輪承載6隻造型不同的狗，傳達「全民國防，守護浯江」精神。6隻狗分別代表駐守金門的6個單位--金門守備大隊、支援營、海軍指揮部、兩棲營、空軍雷達四中隊和烈嶼守備隊，意味國軍就像忠犬一樣守護著金門。花燈主要由一兵黃鈺軒設計，木工部分由上士張君安操刀。

2018金門元宵燈會將在2日元宵節當天盛大登場，金防部4名官兵1日介紹他們親自設計的花燈，以摩天輪造型搭載6隻狗狗，象徵駐守金門的6個單位，傳達「全民國防 守護浯江」精神。中央社記者黃慧敏攝　107年3月1日2018金門元宵燈會將在2日元宵節當天盛大登場，金防部4名官兵1日介紹他們親自設計的花燈，以摩天輪造型搭載6隻狗狗，象徵駐守金門的6個單位，傳達「全民國防 守護浯江」精神。中央社記者黃慧敏攝　107年3月1日

金門縣消防局以搜救犬結合火車頭的造型，打造主題「回家」的花燈。設計者金城消防分隊小隊長李錫安說，當災害時搜救犬穿梭在災區每一角落，透過它敏銳的嗅覺，找尋每一個受困的生還者，讓他們平安回家；而火車一直以來都是台灣主要年節疏運工具，火車、狗和家因此有了連結。

此外，水頭碼頭入境大廳與金門機場入境大廳兩處，都設置有迎賓主題花燈，讓返鄉過年的鄉親和來訪的兩岸遊客，在入境時就可以立即感受到家鄉的溫暖和金門友善好客的人情味。

金門元宵燈會會期長達15天，明天下午5時在總兵署前廣場發贈狗年環保小提燈，開幕晚會6時正式開始。連續3天晚間有一系列元宵活動，包括元宵節花燈展覽、精彩節目表演、藝人LuLu獻藝、美食文創展售、懷舊射燈謎晚會、愛上金門尋寶集章等。

呂坤和歡迎民眾和兩岸旅客到金門鎮總兵署及周邊場域，看花燈、猜燈謎，感受節慶喜氣，一起歡樂鬧元宵。（編輯：陳清芳）1070301

2018金門元宵燈會2日將正式登場，除主要展區外，水頭碼頭入境大廳也設有迎賓主題花燈，讓來訪民眾從入境時就可感受到節慶歡樂氛氛。中央社記者黃慧敏攝　107年3月1日2018金門元宵燈會2日將正式登場，除主要展區外，水頭碼頭入境大廳也設有迎賓主題花燈，讓來訪民眾從入境時就可感受到節慶歡樂氛氛。中央社記者黃慧敏攝　107年3月1日
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