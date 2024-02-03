金門消防點子王李錫安出手 廢棄水帶化身祥龍裝飾

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（中央社記者洪學廣金門縣3日電）消防水帶常在高壓充飽下遭救災現場尖銳物劃破，成為消耗品。金門消防「點子王」李錫安將報廢水帶與花台結合廢物利用，水帶作龍首，樹叢為龍身搭配燈光化身2條祥龍。

消防水帶是救災不可或缺重要器材，但因高壓充飽水的水帶可能遭救災現場尖銳掉落物劃破，因此每次火警結束後，消防人員都會仔細檢查每條水帶，並將破損水帶進行汰舊換新，也因此累積大量廢棄水帶。過去經消防員腦力激盪曾將小水帶做成小筆袋，大水帶經過設計轉化成一張張摺疊椅，獲得相當高評價。

金門縣政府消防局今天發布新聞稿指出，迎接龍年，消防「點子王」李錫安今年擔綱消防局局本部春節布置，將報廢水帶與花台巧妙結合，水帶為龍首，樹叢為龍身，搭配七彩燈光，化身2條祥龍，祈願來年風調雨順，國泰民安。

李錫安表示，每條消防水帶在完成多年消防任務後，都有一段獨特的歷程。將消防水帶稍作清洗、裁剪後，製成龍身春節裝飾，搭配七彩燈光，飛騰於空中，守護地區公安，讓民眾平安過個好年，並將原物再造的環保風潮發揮極致。

搭配龍年春節活動，消防局也於春節期間舉辦打卡抽獎活動，凡於大年初一至初五期間至消防局祥龍造景或消防主題牆拍照，並打卡後向值班人員出示打卡紀錄，即可領取打卡禮1份。（編輯：黃世雅）1130203