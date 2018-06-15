邀東京旅遊業者推介 林佳龍盼平衡觀光差距

台中市長林佳龍（左5）15日晚間率台中觀光、休閒、旅宿及文創等業者，在日本東京舉辦觀光推介說明會，向日本旅遊業者介紹台中花博及台中市的觀光景點，盼藉由台中花博吸引日本遊客前來觀光。中央社記者郝雪卿攝 107年6月15日

（中央社記者郝雪卿東京15日電）台中市長林佳龍今晚率台中觀光、休閒、旅宿及文創等業者在日本東京舉辦觀光推介說明會時指出，台灣與日本的觀光人次差距繼續擴大，盼藉由台中花博平衡雙方的差距。



台中市政府晚上在東京舉辦觀光推介說明會，由林佳龍帶領台中市相關業者，向日本旅遊業者介紹台中花博及台中市的觀光景點，期盼提升台中及花博在日本的能見度，規劃行程帶動日本遊客到台中觀光。



林佳龍表示，台中到東京的直航班機已經於14日開航，交通更便利，台灣到日本的觀光人次持續成長，但日本到台灣的觀光客沒有增加，雙方觀光人次的差距繼續擴大，要吸引日本遊客來旅遊，最好的就是舉辦大型活動或更有吸引力的景點，年底的台中花博剛好就是可以促進觀光的活動。



林佳龍指出，台灣要很努力才能吸引更多人前來旅遊，相信只要日本遊客知道台中花博的內容後會很喜歡，誠摯邀請日本遊客到台中，台中市一定會好好做主人，盡到地主之誼。



台中市觀光旅遊局長陳盛山表示，去年日本到台中市旅遊約31萬人次，今年朝35萬人次目標努力，由於11月3日花博開幕，預計到明年4月底花博結束期間，日本遊客會再增加，而台中市的旅宿業者也提供了2萬多間房間，絕對可以容納來訪的旅客住宿。



此外，林佳龍也在臉書（Facebook）指出，今天再度造訪東京都廳，拜會主導2020東京奧運的副知事豬雄純子，提出學習東京「綠色獎牌」的想法，台中的「3C回收綠色獎牌企劃」預計9月執行，目標回收30萬支舊手機，提煉金屬製成東亞青年運動會獎牌，實踐低碳理念，豬雄純子不但認同，甚至邀請市府團隊再到日本參觀流程與做法。（編輯：唐聲揚）1070615