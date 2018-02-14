花蓮舊遠百震成危樓 過年後立即拆除

（中央社記者蔡怡杼台北14日電）花蓮強震導致當地遠東百貨舊大樓嚴重損毀，花蓮縣政府昨天要求限期1個月內拆除，遠百今天發出聲明稿表示，農曆年後將在縣府指導下，立即拆除因地震受損的花蓮遠百舊大樓。



花蓮6日深夜發生規模6.0地震，花蓮市震度7級，花蓮市中心的舊遠百大樓受強震影響，外牆剝落，1樓柱子龜裂，水泥粉碎露出鋼筋，鐵捲門也扭曲變形，市公所要求遠百拉起封鎖線，架起圍欄以策安全。附近居民憂心忡忡，在周邊張貼「我不要被壓死」等標語，盼大樓能儘速拆除。



花蓮縣長傅崐萁昨天表示，花蓮遠東百貨舊大樓在這次地震，縣政府有正式會同台灣省土木技師公會將此大樓鑑定為危樓，目前雖沒有傾倒，但已限期1個月內要予以拆除。



遠百今天在聲明稿中指出，春節將屆之際，為消除民眾安全疑慮，並秉持敦親睦鄰的初衷，遠東百貨已決定排除萬難，年後在縣府指導下，立即拆除因地震受損的花蓮遠百舊大樓。



同時，遠百強調，遠東集團向來配合地方發展，遵守國家法令，早自民國62年起即響應政府開發東部政策，長期深耕花蓮，積極投資建設。此次與花蓮鄉親同遭震災，願共體時艱，攜手合作，重建家園，帶動民生經濟繁榮發展，企盼早日恢復花東觀光盛況。(編輯：許雅靜)1070214