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蘇翊傑第4節得8分 達欣打爆台銀

發稿時間：2018/01/19 20:40

最新更新：2018/01/19 20:40

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（中央社記者龍柏安台北19日電）達欣工程今天靠著蘇翊傑全場獨拿16分，其中在決勝節就拿下8分，加上洋將布拉拿下17分、18籃板，第4節最多領先20分，終場88比70擊敗台灣銀行。

第15季超級籃球聯賽（SBL）本週繼續在彰化縣立體育館進行3天賽事，今天共有2場比賽，達欣與台銀比賽結束後，稍晚由璞園建築對上裕隆納智捷。

達欣與台銀前3節打完，達欣以66比52領先，不過第4節一度被追到只差11分。關鍵時刻蘇翊傑先用3分球穩定軍心，接著再連拿5分，最後3分48秒，布拉（Sim Bhullar）雙手爆扣，將領先差距擴大至20分，提前宣告勝利入袋。

談到第4節拉開比分的關鍵，蘇翊傑說，最後關頭重新調整進攻人選，讓布拉在禁區附近吸引防守，由其他球員發動，讓對手有些措手不及。

台銀洋將賈西亞（Charles Garcia）攻下全場最高的26分，但和對手數次發生小規模肢體摩擦，也打出情緒。蘇翊傑透露，針對賈西亞的部分，球隊有特別做了些功課，目的就是要讓他打得比較毛躁，若依結果來看，效果似乎不錯。

台銀今團隊3分火力不佳，累計21次出手僅中3球，命中率僅14%，反觀達欣20投8中，光是3分火力就相差一截。台銀輸球後，吞下本季第7敗，也無緣成為聯盟首支拿下10勝的球隊。1070119

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