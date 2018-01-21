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澳網混雙首輪 詹皓晴輕鬆晉級

發稿時間：2018/01/21 12:53

最新更新：2018/01/21 12:53

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（中央社記者龍柏安台北21日電）台灣網球雙打好手詹皓晴，今和紐西蘭搭檔維納斯，在澳洲網球公開賽混雙首輪，全場僅用57分鐘，以6比3、6比4擊敗中國楊釗煊與巴基斯坦古瑞希的組合，輕鬆闖進16強。

詹皓晴與維納斯（Michael Venus）在去年大滿貫賽的美國網球公開賽，一路過關斬將闖進最終決賽，最後卻惜敗「瑞士公主」辛吉絲（Martina Hingis）與英國好手傑米．穆雷（Jamie Murray）、屈居亞軍，今年兩人聯手征戰澳洲網球公開賽，希望能完成大滿貫奪冠的目標。

詹皓晴今與男伴維納斯，對上楊釗煊與古瑞希（Aisam-Ul-Haq Qureshi）的「中巴聯軍」，首盤小詹與隊友分別在第6、8局兩度破發成功，先以6比3拿下、先馳得點。

次盤前6局，兩組人馬各破1次對手發球局，以3比3打平，第7局小詹組合再度成功破發、取得關鍵性領先，接下來雙方一路僵持互保，最後小詹組合再以6比4拿下。

詹皓晴與維納斯晉級後，16強對手將是西班牙女將桑琪士（Maria Jose Martinez Sanchez）與巴西球員德莫萊納（Marcelo Demoliner），有趣的是，倘若詹皓晴與老姐詹詠然混雙次輪都能各自贏球，姊妹倆又將在混雙8強會師對決，也會是詹家姊妹在本屆澳網繼女雙16強上演「詹家內戰」後，第2度場上交鋒。1070121

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