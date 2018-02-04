/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 地震立春下雪太平山
>rss

曾仁和影片教變化球 曾琪旅日目標個人獎

發稿時間：2018/02/04 15:48

最新更新：2018/02/04 17:59

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
追隨弟弟曾仁和的腳步，女子棒球選手曾琪（左）也將展開旅外生涯，加盟日本女子職業棒球聯盟愛知狄俄涅隊，曾琪表示，期許今年可以拿下個人獎，目標新人王和打擊獎。右為日本代表杉浦綾。中央社記者謝靜雯攝　107年2月4日追隨弟弟曾仁和的腳步，女子棒球選手曾琪（左）也將展開旅外生涯，加盟日本女子職業棒球聯盟愛知狄俄涅隊，曾琪表示，期許今年可以拿下個人獎，目標新人王和打擊獎。右為日本代表杉浦綾。中央社記者謝靜雯攝　107年2月4日

（中央社記者謝靜雯台北4日電）追隨弟弟曾仁和的腳步，世界盃女棒賽國手曾琪也將展開旅外生涯，加盟日本女子職業棒球聯盟愛知狄俄涅隊，她談到確定旅外時跟弟弟分享心情，以及弟弟影片教學變化球的趣聞。

曾琪是旅美小熊隊投手曾仁和的姊姊，也曾入選世界盃女子棒球賽中華代表隊，將於今年3月開始展開旅日生涯，曾琪表示，一開始打電話跟曾仁和分享這個消息時，「我不知道該怎麼形容那種心情，他就回『我懂、我懂，我那時候也是這種感覺』。」

曾仁和也鼓勵曾琪，「不要緊張、表現自己，相信一定沒有問題」，曾琪爆料，曾仁和平常除了打球、練球，就是玩電動，有一次想要向曾仁和請教變化球，他剛好在打電動、沒辦法分神，後來只好等有空時拍影片教學，「他教了我兩種，說再多我也學不起來，但現在還是先用自己本來的方法投，之後可能會嘗試看看」。

曾琪守備位置是投手兼外野手，母校台北市立大學球類運動學系主任林啟川表示，曾琪從小就受少棒訓練，為了自己執著的事情，會很努力的去做，到日本接受測試時，球團認為她的球質重，另外可以兼任外野手，在國內球隊時，都是球隊中的中心棒次打者，很看好她的發展。

曾琪表示，去日本打球，目標是在最短的時間融入團隊，學習技巧、態度，也期許今年可以拿下個人獎，目標新人王和打擊獎；曾琪笑說，爸媽一直說要到日本看她，但希望等到確定能穩定出賽後，再請家人到日本，「怕他們來了沒看到會失望」。（編輯：張銘坤）1070204

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他體育新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
全台急凍追雪趣

全台急凍追雪趣

海軍操演展現掃獵雷能力

海軍操演展現掃獵雷能力

一週重要新聞影像回顧（0128-0203）

一週重要新聞影像回顧（0128-0203）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
全台急凍追雪趣
全台急凍追雪趣
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP