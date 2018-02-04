曾仁和影片教變化球 曾琪旅日目標個人獎

追隨弟弟曾仁和的腳步，女子棒球選手曾琪（左）也將展開旅外生涯，加盟日本女子職業棒球聯盟愛知狄俄涅隊，曾琪表示，期許今年可以拿下個人獎，目標新人王和打擊獎。右為日本代表杉浦綾。中央社記者謝靜雯攝 107年2月4日

（中央社記者謝靜雯台北4日電）追隨弟弟曾仁和的腳步，世界盃女棒賽國手曾琪也將展開旅外生涯，加盟日本女子職業棒球聯盟愛知狄俄涅隊，她談到確定旅外時跟弟弟分享心情，以及弟弟影片教學變化球的趣聞。



曾琪是旅美小熊隊投手曾仁和的姊姊，也曾入選世界盃女子棒球賽中華代表隊，將於今年3月開始展開旅日生涯，曾琪表示，一開始打電話跟曾仁和分享這個消息時，「我不知道該怎麼形容那種心情，他就回『我懂、我懂，我那時候也是這種感覺』。」



曾仁和也鼓勵曾琪，「不要緊張、表現自己，相信一定沒有問題」，曾琪爆料，曾仁和平常除了打球、練球，就是玩電動，有一次想要向曾仁和請教變化球，他剛好在打電動、沒辦法分神，後來只好等有空時拍影片教學，「他教了我兩種，說再多我也學不起來，但現在還是先用自己本來的方法投，之後可能會嘗試看看」。



曾琪守備位置是投手兼外野手，母校台北市立大學球類運動學系主任林啟川表示，曾琪從小就受少棒訓練，為了自己執著的事情，會很努力的去做，到日本接受測試時，球團認為她的球質重，另外可以兼任外野手，在國內球隊時，都是球隊中的中心棒次打者，很看好她的發展。



曾琪表示，去日本打球，目標是在最短的時間融入團隊，學習技巧、態度，也期許今年可以拿下個人獎，目標新人王和打擊獎；曾琪笑說，爸媽一直說要到日本看她，但希望等到確定能穩定出賽後，再請家人到日本，「怕他們來了沒看到會失望」。（編輯：張銘坤）1070204