世大棒27人培訓名單出爐 林安可領軍

（中央社記者謝靜雯台北14日電）中華民國棒球協會今天選出世界大學棒球錦標賽27人培訓名單，由國手經驗豐富的投手林安可領軍；總教練林宗毅表示，世大棒為今年首個正式成棒國際賽，也提供舞台給球員表現。



中華民國棒球協會今天召開選訓會議，會中選出今年7月將於嘉義舉行的世界大學棒球錦標賽27人培訓名單，球員將於6月3日報到展開集訓，6月中第一階段練習賽，將與亞運中華成棒培訓隊打3場練習賽，觀察選手調整狀況，再決定最後正式22人正選名單。



此次世大棒培訓名單中投手總計13人，由國手經驗豐富的林安可領軍，除林安可外，去年世大運國手江國豪也在名單中，另有速球派投手林鋅杰、賴智垣，下勾投手張喜凱等人，先前在亞運中華成棒培訓隊中的鄭浩均、劉軒荅也在名單中。



世大棒總教練林宗毅表示，世大棒為今年第一個成棒國際賽，「正好給國內優秀大學球員一個機會去表現，之後還有U23世界盃，等亞運結束後，也會再納入國內業餘符合年齡資格的年輕好手。」



2018年世大棒中華成棒培訓隊名單包括投手（13人）：林鋅杰、劉軒荅、賴智垣、魏碩成、林安可、鄭浩均、江國豪、蘇俊璋、廖乙忠、張喜凱、蔡易廷、曾柏融、蘇勝鴻。



捕手（3人）：高宇杰、蘇煒智、姚冠瑋。



內野手（7人）：施冠宇、李凱威、朱祥麟、王政順、劉致榮、李承恩、張文賢。



外野手（4人）：楊志翔、洪瑋漢、葉浚琳、王詩聰。（編輯：李錫璋）1070514