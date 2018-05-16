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大谷翔平4打數敲1安 天使被太空人逆轉吞敗

發稿時間：2018/05/16 14:13

最新更新：2018/05/16 14:31

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美國職棒大聯盟MLB洛杉磯天使隊與休士頓太空人隊3連戰第2場，天使二刀流球星大谷翔平5局下上場打擊，敲出右外野方向平飛安打。（共同社提供）美國職棒大聯盟MLB洛杉磯天使隊與休士頓太空人隊3連戰第2場，天使二刀流球星大谷翔平5局下上場打擊，敲出右外野方向平飛安打。（共同社提供）

（中央社記者曹宇帆安那罕15日專電）美國職棒大聯盟MLB洛杉磯天使隊，在安那罕主場與休士頓太空人隊3連戰第2場，天使二刀流球星大谷翔平4次上場打擊，擊出一支安打，但太空人後來居上擊敗天使。

大谷翔平這場比賽先發第2棒指定打擊，這是他轉美職後首次擔任第2棒，而向來扛天使第2棒的強棒楚勞特（Mike Trout），球隊將他調整為先發的開路先鋒。

首局與3局下，大谷翔平的打擊都繳了白卷，3局下他擊出擦棒球，打中主審卡爾布雷斯（Fieldin Culbreth）的面罩，以致卡爾布雷斯受傷，比賽中斷，主審換人。

5局下，2人出局，大谷翔平第3次上場打擊，他擊出右外野方向平飛安打，被保送上壘的楚勞特，繞過二壘後沒有煞車，繼續朝三壘飛奔。

可惜楚勞特被太空人觸殺在三壘，3人出局，天使未添分數，8局下，大谷翔平第4次上場打擊，擊出內野滾地出局。

總計他這場比賽，4次上場打擊，擊出一支安打，打擊率由賽前的3成48降至3成42。

天使先發投手巴利亞（Jaime Barria）雖有效壓制對手打擊，投完7局只讓太空人得1分。不過，8局上天使換投，一路落後的太空人隊一出局攻占滿壘。

輪到去年美國聯盟最有價值球員（MVP）的阿圖維（Jose Altuve）上場打擊，他擊出二壘安打，太空人一口氣進帳3分，9局上因天使守備失誤再下一城，最後太空人5比3逆轉勝天使。（編輯：陳俊碩）1070516

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