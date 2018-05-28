台灣足壇鋼鐵雄師 台電烈日汗水打造霸業

（中央社記者龍柏安台北28日電）5月底的高雄，高溫炎熱，一群身披台電戰袍的球員，常年都在這樣的嚴酷天氣環境中訓練，烈日與汗水，成就了台灣足壇的鋼鐵雄師。



成立於1978年的台灣電力男子足球隊，是台灣最老牌的甲組足球隊之一，隊史曾拿下過無敵的10連霸，並在2011年9月為台灣破天荒地拿下首座亞足聯主席盃冠軍，更是台灣男子足球52年來，首座洲際賽冠軍。



隊史就宛如台灣足球發展史的台電男足，球員清一色都是台灣足壇菁英，全隊28名球員中，就有10人入選中華男足培訓隊；其實要加入台電的最基本門檻，就是需具有成人國手資格。



包括效力中超杭州綠城足球俱樂部的陳柏良、台灣第一門將呂昆錡等人，都是台電出品的球員，加上總教練陳貴人，過去也曾執掌過中華男足兵符，若說台電是台灣版的皇家馬德里，也不為過。



從1992年加入台電，迄今已逾26個年頭的陳貴人說，無論寒暑，球隊日復一日操兵訓練，但沒有人會因此覺得辛苦，「公司給了我們沒有後顧之憂踢球的環境，我們要做的，就是做好準備、然後上場踢球。」



陳貴人的妻兒住在台南，台電將訓練基地搬遷至高雄鳳山後，過去22年他每天都得耗費40分鐘的車程，從台南來到鳳山帶兵訓練，他從不喊累。「台電對我來說就像第2個家，和這群弟兄們見面，就像看到自己的家人，誰會為了見到家人而感覺疲累。」陳貴人說。



每日往返路途上，也是陳貴人沉澱、思考訓練課表與戰術的腦力激盪時間，每當腦海中有了想法，一到球場就能立即檢驗，他反倒覺得這段看似冗長的車程，是他最珍惜的寶貴時間。



「球隊就像個大家庭，我的學長、同學幾乎都在球隊裡。」現任台電隊長黃楷峻，已是台電正式員工，他笑說：「其實在公司大家分屬不同部門，反而還不一定見得到面，這讓我們格外珍惜在球隊訓練的時間。」



高雄常年烈日高溫，球員們頂著豔陽揮汗苦練，早就習以為常，同樣是台電正式員工的邱奕寰，平常在公司裡隸屬汽機主機組，工作環境伴隨著高溫與鍋爐，一不小心還會被燙傷，他說：「很多人會覺得這樣的工作環境很辛苦，坦白說比起練球，上班反而更輕鬆。」



外型酷似影星彭于晏的台電球員黃瀚陞，原想走出一條不同的路，當完兵後應徵上了長榮航空，在桃園上班，但老家在鳳山的他，每每放假還得花錢、花時間搭車返家，最後心一橫還是決定回到熟悉的草地綠茵曬太陽，這樣的生活讓他更自在。



黃瀚陞坦言，踢了大半輩子足球，足球對他來說是最容易上手，也是最好掌握的工作，就算上班的環境從冷氣房搬到了室外草地，他甘之如飴。他說：「球隊就像個家，隊友、同事感情都好，教練也很照顧我。」



對於3年前毅然決然辭職返回老家，重新拿出釘鞋馳騁在草地上，黃瀚陞曬著大大的笑容說：「我從不後悔，因為這裡才是我最好的歸屬。」（編輯：黃瑞弘）1070528