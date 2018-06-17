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林立攻守亮眼冒出頭 桃猿封王戰有關鍵安

發稿時間：2018/06/17 23:07

最新更新：2018/06/17 23:07

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（中央社記者謝靜雯桃園17日電）Lamigo桃猿隊新秀林立，去年總冠軍賽板凳待命，今年開季穩定攻守表現站穩先發，是桃猿上半季封王打線關鍵人物之一，但林立自評還有很多地方需要加強，盼更能大膽放手做。

桃猿隊去年總冠軍賽帶入新秀林立，但林立在總冠軍賽沒能先發出賽，多是比賽後半段上場守備、代打。林立今年一開季打擊表現亮眼，守備上先是補起郭嚴文二壘位置，後來移防三壘表現也很穩定，在桃猿野手狀況不斷的時期，成為打線穩定的力量。

林立表示，去年因為球隊上半季已經先拿下冠軍，下半季有較多的出賽機會，今年開季守備穩定表現爭取到穩定先發機會，「教練團信任我，我就盡力表現」。

對於今年攻守表現，林立自評起起伏伏，「或許是我的能力還不夠，有些地方還需要加強，但就是藉著這些比賽，慢慢讓自己成長」。

林立今天賽前出賽47場，總計敲出57支安打，包括6發全壘打，打擊率3成37。他坦言開季狀況不錯，但中間有過一段低潮，「第一個完整球季，比賽後半段可能身體疲勞、可能太在意自己表現，反而放不太開」，他也請教教練團、學長們，「這是每個人必經的，透過他們的經驗，想辦法在最短的時間讓自己調整回來」。

總結自己上半季的攻守表現，林立表示認為還有很多的進步和磨練的空間，轉守三壘後有一些失誤，「但有失誤才有進步，希望自己能大膽去做、不要太執著在個人成績」；今天比賽，林立前2打席吞下三振，8局王柏融敲安，林立補上安打推進，再靠著廖健富關鍵三壘打替球隊跑回分數。（編輯：吳協昌）1070617

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