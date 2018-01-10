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立院二讀 放寬7休1設有把關機制

發稿時間：2018/01/10 05:14

最新更新：2018/01/10 05:21

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立法院臨時會院會10日凌晨二讀勞動基準法第36條修正草案，放寬7休1規定。圖為9日深夜與黨團意見不太一致的民進黨立委林淑芬（後），在立法院會審議勞基法部分條文修正草案時上台發言，國民黨立委頭綁布條安靜坐在發言台前聆聽。中央社記者施宗暉攝　107年1月9日立法院臨時會院會10日凌晨二讀勞動基準法第36條修正草案，放寬7休1規定。圖為9日深夜與黨團意見不太一致的民進黨立委林淑芬（後），在立法院會審議勞基法部分條文修正草案時上台發言，國民黨立委頭綁布條安靜坐在發言台前聆聽。中央社記者施宗暉攝　107年1月9日

（中央社記者王承中台北10日電）立法院臨時會院會今天二讀勞動基準法第36條修正草案，經中央主管機關指定的行業，雇主經工會或勞資會議同意，例假日可在14天週期內調整，不受只能連上6天班限制。

立法院臨時會院會約凌晨2時30分，進入勞基法第36條修正草案逐條討論，朝野立委輪番發言2小時後，凌晨4時40分進行表決，出席99人中，61人贊成、34人反對，通過民進黨立法院黨團再修正動議；其中民進黨立委林淑芬、江永昌、劉建國、鍾孔炤等4人投下棄權票。

原條文規定，勞工每7日中應有2日休息，其中一日為例假，一日為休假。若依規定變更工作時間者，每2週內的例假及休息日至少應有4日、每8週內的例假及休息日至少應有16日。

經二讀條文規定，經中央目的事業主管機關同意，且經中央主管機關指定的行業，雇主得將例假於每7日的週期內調整，意即不受最長只能連上6天班的限制。

二讀條文規定，例假的調整，應經工會同意，如事業單位無工會者，經勞資會議同意後，始得為之。雇主僱用勞工人數在30人以上者，應報當地主管機關備查。

立法院職權行使法規定，第三讀會除發現議案內容有互相牴觸，或與憲法、其他法律相牴觸者外，祇得為文字修正。1070110

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