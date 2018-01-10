立院二讀 放寬7休1設有把關機制

立法院臨時會院會10日凌晨二讀勞動基準法第36條修正草案，放寬7休1規定。圖為9日深夜與黨團意見不太一致的民進黨立委林淑芬（後），在立法院會審議勞基法部分條文修正草案時上台發言，國民黨立委頭綁布條安靜坐在發言台前聆聽。中央社記者施宗暉攝 107年1月9日