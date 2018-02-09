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花蓮雲門翠堤現場飄瓦斯味 消防車進駐

發稿時間：2018/02/09 20:10

最新更新：2018/02/09 22:43

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花蓮地震造成12死279傷5人失聯，目前失聯的是住在雲門翠堤大樓2樓漂亮生活旅店201室一家三代等5名陸客。圖為花蓮特搜隊在203室往201室破壞，搶救201室內5名中國大陸籍旅客。（花蓮縣消防局提供）花蓮地震造成12死279傷5人失聯，目前失聯的是住在雲門翠堤大樓2樓漂亮生活旅店201室一家三代等5名陸客。圖為花蓮特搜隊在203室往201室破壞，搶救201室內5名中國大陸籍旅客。（花蓮縣消防局提供）

（中央社記者繆宗翰花蓮9日電）花蓮地震災區雲門翠堤現場晚間9時許飄出瓦斯味，搜救人員暫時停止進入大樓內，並有消防車進駐。搜救人員表示，將透過氣體偵測器確定氣體外洩來源，再進一步行動。

中央災害應變中心統計至晚間10時，花蓮地震造成12死279傷5人失聯，失聯的是住在雲門翠堤大樓2樓漂亮生活旅店201室一家三代5名陸客（4大1小，楊捷、丁文昌、丁守慧、何鳳華、楊浩然）。

花蓮縣消防局長林文瑞稍早受訪時表示，不放棄任何生機，不會在有生機的情況下貿然拆除，會盡量把人找出來。（編輯：唐聲揚）1070209

（中央社記者繆宗翰花蓮9日電）花蓮縣長傅崐萁今天晚間表示，目前雲門翠堤大樓搜救邁入67小時，即便只有千分之一機率，都要把仍然受困的5名陸客救出來，即使過72小時，都會繼續努力。

花蓮縣消防局長林文瑞受訪時進一步說明，目前嘗試從漂亮生活旅店203室穿透兩面牆，進入201室搜救，只剩10公尺就能進入，不放棄任何機會，不會在有生機的情況下貿然拆除，會盡量把人找出來。

中央災害應變中心統計至下午4時，花蓮地震造成12死279傷5人失聯，目前失聯的是住在雲門翠堤大樓2樓漂亮生活旅店201室一家三代等5名（4大1小）陸客（楊捷、丁文昌、丁守慧、何鳳華、楊浩然）。

傅崐萁今天晚間在雲門翠堤前受訪時作上述表示。他說，目前仍有90多位搜救人員持續輪班搜救，不會放棄最後機會，現場加入沙包是為了加固。

傅崐萁也提到，東部機械缺乏，希望西部都有大鋼牙等重型機械能調到花蓮支援救災。目前花蓮物資已充足，但捐款尚不到2016年台南震災時的1/5，希望各界能支援。（編輯：施燕飛/卞金峰）1070209

花蓮強震，雲門翠堤大樓災區現場9日晚間9時許一度飄出瓦斯味，搜救人員暫時撤出大樓，消防車進駐待命，將待確定氣體外洩來源後再作進一步行動。中央社記者繆宗翰花蓮攝　107年2月9日花蓮強震，雲門翠堤大樓災區現場9日晚間9時許一度飄出瓦斯味，搜救人員暫時撤出大樓，消防車進駐待命，將待確定氣體外洩來源後再作進一步行動。中央社記者繆宗翰花蓮攝　107年2月9日
花蓮縣長傅崐萁9日晚間表示，目前雲門翠堤大樓搜救邁入67小時，即便只有千分之一機率，都要把仍然受困的5名陸客救出來。圖為花蓮特搜隊在雲門翠堤大樓203室往201室破壞，搶救201室內5名中國大陸籍旅客。（花蓮縣消防局提供）花蓮縣長傅崐萁9日晚間表示，目前雲門翠堤大樓搜救邁入67小時，即便只有千分之一機率，都要把仍然受困的5名陸客救出來。圖為花蓮特搜隊在雲門翠堤大樓203室往201室破壞，搶救201室內5名中國大陸籍旅客。（花蓮縣消防局提供）
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