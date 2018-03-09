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美課鋼鋁重稅 經濟部：爭取與美國協商

發稿時間：2018/03/09 09:39

最新更新：2018/03/09 10:54

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美國將在15天內針對鋼鐵及鋁進口分別課徵25%及10%關稅。圖為示意圖。（圖取自pixabay圖庫）美國將在15天內針對鋼鐵及鋁進口分別課徵25%及10%關稅。圖為示意圖。（圖取自pixabay圖庫）

（中央社記者廖禹揚台北9日電）美國將在15天內針對鋼鐵及鋁進口分別課徵25%及10%關稅，經濟部今天表示，將根據美國公布最終措施，要求與美國協商，並與各國交換意見，以維護台灣相關權益。

美國總統川普（Donald Trump）宣布，基於「貿易擴張法」中的232條款，美國將在15天內針對鋼鐵及鋁進口分別課徵25%及10%關稅。

經濟部國際貿易局上午發布新聞稿表示，將根據美國公布最終措施規定，要求與美方協商，密切注意各國回應情形並與各國交換意見，維護台灣在WTO（世界貿易組織）規範下的權益。

白宮發布的總統文告內容包括自23日零時起針對涉案鋼鐵、鋁產品分別加徵25%、10%從價關稅，實施到另公告修改為止。不過，基於美國、加拿大、墨西哥對因應全球產能過剩承諾、三方產業整合、國防安全等緊密關係，決定豁免對加、墨實施這項救濟措施。

此外，其他與美國有安全關係的國家，可與美國貿易代表署諮商替代方案。

台灣去年鋼鐵業產值約新台幣1兆1160億元，外銷占比27%，美國為台灣鋼鐵最大出口市場。

針對這次涉案鋼鐵產品，據台灣海關統計，去年出口美國鋼鐵金額約13億美元（約新台幣390億元），占台灣鋼鐵總出口金額13.16%，主要為鍍面產品（如建築業之鋼捲及馬達鋼片）及焊接鋼管（如石油管）。

此外，台灣去年鋁業產值約1020億元，外銷占比23%，美國為台灣鋁品第6大出口市場。

針對這次涉案鋁產品，據台灣海關統計，去年出口美國鋁品金額約4400萬美元（約新台幣13.2億元），占鋁品總出口金額6.15%。（編輯：李明宗）1070309

美課鋼鋁重稅 鋼鐵公會：力爭台灣豁免

（中央社記者韋樞台北9日電）美國將在15天內針對鋼鐵及鋁進口分別課徵25%及10%關稅，台灣鋼鐵工業同業公會今天表示，將請求經濟部協助，同時業者自行準備有利資料，併同美國客戶齊力爭取豁免。

美國總統川普（Donald Trump）宣布，基於「貿易擴張法」中的232條款，美國將在15天內針對鋼鐵及鋁進口分別課徵25%及10%關稅。

鋼鐵公會總幹事沈錦全表示，將請求經濟國際貿易局和工業局協助爭取談判，也會督促出口美國的鋼鐵業者自行檢視出口產品，提出有利資料；也可併同美國的下游客戶一起向美國政府溝通爭取豁免。

沈錦全說，台灣出口到美國的鋼品有10餘項遭課高低不等的反傾銷稅，有些是10餘年前舊案，有些是近年新案，如API油管、防蝕鋼板的反傾銷稅率如果不是0%，要不就是很低的稅率，顯示業者們早已自我節制，逐步分散市場，未再大量出口到美國，被認定傾銷嫌疑不大，此時就可利用這個機會進一步爭取豁免。

沈錦全表示，國內鋼鐵業者一方面早已分散市場，且要看政府如何向美國爭取豁免，維護業者利益；但短期看，這項課重稅的批准將於15天後生效，各國鋼品售價同步抬高，未來要視進口鋼品和美國國內鋼品價差，及不同品項的不同需求產生的影響。（編輯：李明宗）1070309

延伸閱讀》美祭鋼鋁關稅 歐盟稱應被排除在外

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延伸閱讀》專題／美國對鋼鋁課徵高額關稅 會引發貿易戰嗎？

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