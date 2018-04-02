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中國官網台灣改列地區惹議 Garmin：無政治立場

發稿時間：2018/04/02 12:35

最新更新：2018/04/02 13:38

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Garmin日前在自家中國官網針對「將台灣列為Country」致歉，Garmin表示，集團無特定政治立場。（圖取自Garmin網頁garmin.com）Garmin日前在自家中國官網針對「將台灣列為Country」致歉，Garmin表示，集團無特定政治立場。（圖取自Garmin網頁garmin.com）

（中央社記者江明晏台北2日電）Garmin在自家中國官網針對「將台灣列為Country」致歉，引發大批台灣網友抗議「傷透台灣人的心」。Garmin回應，集團無特定政治立場，在台耕耘28年，對這片土地懷抱深刻情感。

以汽車導航起家，聞名全球的Garmin品牌在3月30日於自家中國官網發布聲明表示，身為扎根中國多年的公司，對於在Garmin域名內仍有將台灣列在選擇Country的網頁，這一疏漏和錯誤表示誠摯的歉意。

Garmin表示，Garmin一向秉持中國主權及領土完整的立場，曾在2018年1月對於Garmin中國及其他亞洲分支機構的網站進行了全面檢查，以確保網頁內容的表述符合我們的立場。

此舉引發市場軒然大波，Garmin臉書官方粉絲頁最新發布的貼文，至今已湧入逾480篇的留言抗議，有網友說，「這個聲明稿真實傷透台灣人的心；商人賺錢天經地義，但是要賺的有尊嚴、有格調；再見了，中國品牌Garmin」，也有不少台灣網友揚言抵制。

對此，Garmin台灣發言窗口回應指出，集團無特定政治立場。Garmin在全球由超過30個地區的分公司組成，各地分公司獨立運營、審慎遵守當地法律，其中，Garmin在台灣耕耘28年，在地研發、製造到銷售，對這片土地懷抱深刻的情感。

根據記者實測，目前在Garmin官網區域的選擇上，台灣和中國大陸、香港、日本、印度等同列Region（地區），而非Country（國家）。（編輯：張良知）1070402

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