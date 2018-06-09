偉大要有點瘋狂 林書豪勉勵畢業生7件事

美國職籃（NBA）台裔球星林書豪（圖）9日上午應邀出席國立政治大學畢業典禮，並結合人生經驗分享7件事，希望帶給社會新鮮人信心。（國立政治大學提供）中央社實習記者陳婕翎傳真 107年6月9日
（中央社記者黃瑞弘、陳婕翎台北9日電）美國職籃（NBA）台裔球星林書豪今天在政治大學畢業典禮致詞，勉勵畢業生7件事，能有「贏球的態度」，不要怕不進球，要堅信過去的練習，不斷投球。
林書豪應邀出席國立政治大學畢業典禮，一出場便讓現場沸騰，尖叫連連。他表示，當年為了湖人隊的訓練，他缺席自己的大學畢業典禮，今天希望結合人生經驗，給社會新鮮人一點幫助。
哈佛大學畢業、成為首位台裔NBA球員的林書豪，在NBA征戰8年，曾歷經低潮，也曾捲起林來瘋（Linsanity），更入選過「時代雜誌」百大人物。結合這些經歷，他提出「謙卑的自信」、「贏球的態度」，鼓勵畢業生把握每次機會，因為過去的努力，一定會帶來成果。
林書豪首先希望畢業生超越舒適圈，他說，苦難和傷痛是他最好的動力，如同做重訓時，肌肉雖然會撕裂，但再長出來後會變得更加強壯。「一個偉大的人曾說過，我最大的成長是來自我最大的挫敗，你們知道是誰說的嗎？我這樣說。」林書豪的幽默，引起全場大笑。
「要做偉大的人要有點瘋狂。」林書豪分享的第2件事，強調正常只會變得平庸。他以自己特異的髮型為例，勉勵畢業生不要打安全牌、不要害怕失敗；他也感謝和他一樣「有點瘋狂」的母親，在他追尋NBA夢想的頭兩年默默拿出退休金貼補家用，才成就今天的「豪小子」。
對林書豪而言，真正的成功是堅持所想並保持忠誠，他提出第3件事，期許畢業生放慢步調，享受過程，他一生最大的懊悔是，在NBA的前5年太執著成功，忽略過程，根本無法享受其中。
林書豪給畢業生的第4件事是保持謙卑的自信，但不被人家踐踏。他說，當年他在火箭隊的隊友哈登（James Harden）曾經對他有不友善的肢體語言，他等了很久後鼓起勇氣直接和哈登對質，他最後也得到了哈登的尊敬。他還以歌手周杰倫向他挑戰打籃球為例打趣說：「看起來雖然有些愚蠢，但我尊敬他，因為他是想贏球的，他有相當的自信。」
林書豪提出的第5件事是喜樂，他說，有天大家可能會進入管理階層，那時需要的不只是聰明才智，而是情緒管理和情緒智商，真正的領導力是帶給下面的人喜樂，有信心去認真工作。
「用正確的方法做正確的事」，林書豪提出的第6件事，包括孝順、忠誠等原則。他說，在林來瘋過程中，他有很多機會可以簽給更大經紀公司、賺更多錢，但到現在他仍是原來經紀人的旗下球員。
最後，因傷錯失本季球賽的林書豪，以「找到人生目的」做為結尾。他分享，在林來瘋最高峰時，他是全世界鎂光燈的焦點，內心卻空虛得無法入睡，所幸他從信仰中找到人生目標，因此即使現在受傷了，他所有的喜樂，都超過林來瘋時好多倍。1070609（編輯：黃瑞弘）
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