世界盃西班牙總教練遭開除 接掌皇馬成導火線

世界盃足球賽開打前夕，西班牙足球隊總教練盧柏迪古13日被西班牙足總拔掉國家隊帥印。（達志提供）
（中央社記者龍柏安台北13日綜合報導）昨天西甲豪門皇家馬德里才宣布，西班牙足球隊總教練盧柏迪古，世界盃結束後將執掌皇馬兵符3年，沒想到今天他就被西班牙足總拔掉國家隊帥印。
2018世界盃足球賽將於明晚11時在俄羅斯點燃戰火，沒想到2010年南非世界盃冠軍隊、同時也是本屆世界盃爭冠大熱門的西班牙，竟在賽前臨時開鍘，直接將總教練盧柏迪古（Julen Lopetegui）炒魷魚。
今年皇馬總教練席丹（Zinedine Zidane）率領球隊完成歐洲冠軍聯賽拿下3連霸，沒想到他在5月底臨時閃辭，皇馬昨天公布新任教頭人選，不料此舉卻惹惱了西班牙足協主席盧比亞雷斯（Luis Rubiales）。
盧比亞雷斯今天召開記者會表示，他們感謝盧柏迪古所做的一切，盧柏迪古也是西班牙前進俄羅斯最重要的功臣之一，「但我們必須解僱他」。
根據ESPN報導，盧比亞雷斯之所以火大的主因，在於盧柏迪古在接任皇馬總教練一職時並未告知他。
ESPN也透露，國家隊與皇馬隊長拉莫斯（Sergio Ramos）非常希望盧柏迪古可以留在球隊裡，而盧比亞雷斯在召開記者會前，也和球員談過，但最後他仍決定開鍘。
今年世界盃西班牙首戰，將於台灣時間6月16日凌晨2時，出戰強敵葡萄牙，而群龍無首的西班牙預計將由前西班牙隊長、目前人在俄羅斯擔任球隊技術總監的耶羅（Fernando Hierro），或由前U21國家隊教練、目前在教練團成員內的塞拉德斯（Albert Celades）暫代兵符。（編輯：管中維）1070613
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