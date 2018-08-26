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嘉義14村淹水未消退 東石掌潭村汪洋一片

發稿時間：2018/08/26 10:40

最新更新：2018/08/26 12:13

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823豪雨成災，嘉義縣東石等4鄉鎮，26日仍有14村淹水未消退，嘉義縣政府透過空拍，可見東石鄉掌潭村一片汪洋。（嘉義縣政府提供）中央社記者黃國芳傳真　107年8月26日823豪雨成災，嘉義縣東石等4鄉鎮，26日仍有14村淹水未消退，嘉義縣政府透過空拍，可見東石鄉掌潭村一片汪洋。（嘉義縣政府提供）中央社記者黃國芳傳真　107年8月26日

（中央社記者黃國芳嘉義縣26日電）823豪雨成災，嘉義縣東石等4鄉鎮，今天仍有14村淹水未消退，嘉義縣政府透過空拍，可見東石鄉掌潭村一片汪洋，救難人員陸續撤離受困村民，安置安全處所。

根據嘉義縣災害應變中心統計，截至今天上午，淹水進入第4天，仍有東石、布袋、義竹及朴子等鄉鎮的14村淹水未消退，縣府希望儘速找出積水消退方法，讓村民早日整理家園。

雖然消防單位、救難協會陸續協助14村村民撤離，但還是有村民不願離開家園。

嘉義縣副縣長吳芳銘昨天晚上利用橡皮艇送物資給不願撤離的民眾，他說，東石栗子崙淹水水深30至80公分，龍崗國小也泡在水中，陸續分送素粽、麵包、水給災民，還有民間人士捐贈的包子和饅頭。

吳芳銘與縣議員蔡鼎三、黃嫈珺於昨天視察積水嚴重區域的東石鄉，包含掌潭、栗子崙、塭仔等地，同步協助社區內受災戶撤離，安置在鄰近安全處所。

嘉義縣政府為找出積水消退方法，目前先以無人機了解原因，透過昨天的空拍畫面，東石鄉掌潭村住宅聚集村落四周仍汪洋一片，縣府希望儘速找出積水消退方法，讓村民早日整理家園。（編輯：翁翠萍）1070826

823豪雨成災，嘉義縣東石等4鄉鎮，26日仍有14村淹水未消退，嘉義縣副縣長吳芳銘（前左2）25日晚上利用橡皮艇送物質給災民。（嘉義縣政府提供）中央社記者黃國芳傳真　107年8月26日823豪雨成災，嘉義縣東石等4鄉鎮，26日仍有14村淹水未消退，嘉義縣副縣長吳芳銘（前左2）25日晚上利用橡皮艇送物質給災民。（嘉義縣政府提供）中央社記者黃國芳傳真　107年8月26日
823豪雨成災，嘉義縣東石等4鄉鎮，26日仍有14村淹水未消退，東石鄉栗子崙地區淹水未消退。（嘉義縣政府提供）中央社記者黃國芳傳真　107年8月26日823豪雨成災，嘉義縣東石等4鄉鎮，26日仍有14村淹水未消退，東石鄉栗子崙地區淹水未消退。（嘉義縣政府提供）中央社記者黃國芳傳真　107年8月26日
823豪雨成災，嘉義縣東石等4鄉鎮，26日仍有14村淹水未消退，東石鄉掌潭村等地淹水未消退，救難人員陸續協助民眾撤離。（嘉義縣政府提供）中央社記者黃國芳傳真　107年8月26日823豪雨成災，嘉義縣東石等4鄉鎮，26日仍有14村淹水未消退，東石鄉掌潭村等地淹水未消退，救難人員陸續協助民眾撤離。（嘉義縣政府提供）中央社記者黃國芳傳真　107年8月26日
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