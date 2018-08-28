戴資穎IG照片神預測 亞運4金早同框

眼尖網友發現，戴資穎（右1）出發打亞運前，在IG上傳一張照片，同框內的選手文姿云（右2）、李智凱（右3）、郭婞淳，全部都是本屆亞運金牌得主。（圖取自戴資穎IG網頁instagram.com/tai_tzuying）

亞運最前線（中央社記者龍柏安雅加達28日電）世界球后戴資穎在今年亞運羽球女子單打，成功拿下隊史首金，眼尖網友發現，早在出發前，小戴在IG上傳一張照片，同框內的選手，本屆亞運全部都是金牌得主。



總統蔡英文在8月10日前往高雄左營國家運動訓練中心授旗，除了致贈加菜金新台幣30萬，也和亞運國手們一起在餐廳裡用餐，當時包括戴資穎、「鞍馬王子」李智凱，舉重名將郭婞淳以及空手道「小清新」文姿云，都和蔡總統同桌用餐。



用餐結束後，小戴也召集同桌「飯友」一起同框留念，並寫下「陪吃飯隊員，大家吃得很開心。」



沒想到這次雅加達—巨港亞運，郭婞淳先在女子58公斤量級輕鬆奪金，隨後李智凱在體操男子個人鞍馬也傳出捷報，順利摘下隊史首金，2天前文姿云則在空手道女子55公斤量級寫下2連霸，只剩「最佳女主角」戴資穎還沒奪金。



昨天賽後，小戴被問到「4金同框」只差她一人時，她笑著說，至少她有努力，距金牌只差最後一步。



今天當她在亞運女單金牌戰，以直落二橫掃辛度（Pusarla V. Sindhu）奪金後，網友也湧進她的IG朝聖留言，「金牌合照成真啦！」、「神預言照留名、小戴太讚了。」、「不但是神預言，而且還是照由左至右的順序拿到金牌。」（編輯：吳協昌）1070828



