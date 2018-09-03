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亞運代表團歸國 空軍F-16戰機升空迎接

發稿時間：2018/09/03 22:09

最新更新：2018/09/03 22:26

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2018雅加達—巨港亞運落幕，中華代表團拿下史上次佳的17金、19銀、31銅，中華代表團成員3日晚間搭機返國，空軍派出F-16戰機升空迎接。中央社記者吳翊寧攝　107年9月3日2018雅加達—巨港亞運落幕，中華代表團拿下史上次佳的17金、19銀、31銅，中華代表團成員3日晚間搭機返國，空軍派出F-16戰機升空迎接。中央社記者吳翊寧攝　107年9月3日

（中央社記者呂欣憓台北3日電）2018雅加達-巨港亞運落幕，中華代表團拿下史上次佳的17金、19銀、31銅，最後一批中華代表團成員今天搭機返國，空軍晚間派出2架F-16戰機升空迎接。

總統蔡英文今天晚間在臉書上傳3張F-16預備升空的畫面，並寫道：「今晚，我們的空軍英雄迎接亞運英雄。台灣夜空，綻放著台灣之光。」

蔡總統晚間也在IG上傳一段影片，影片中機長歡迎選手與工作人員搭乘，並請全機乘客以熱烈掌聲感謝選手的努力與付出。

讓我們一起歡迎亞運英雄回家！ #亞運英雄 #華航 感謝體育署、中華奧會提供影片

蔡英文（@tsai_ingwen）分享的貼文 於 張貼



蔡總統在此次亞運行前去國訓中心授旗時，就問代表團團長林鴻道預估成績如何，林鴻道指出，上次10面金牌，這次保守預計會多一面，當時代表團選手曾提到，過去世界盃表現好的國家，有些返國時都有派軍機歡迎，蔡總統當場承諾，如果達到16面，就派F-16迎接代表團，當時大家都鼓掌叫好。

總統認為這些年輕的國手，都是台灣的英雄，所以就用英雄的方式，由空軍的英雄，升空歡迎他們，在天候沒有問題的情況下，空軍會派出2架戰機升空迎接。

從8月30日選手分批回來開始，回程班機上都有特別歡迎選手歸國的廣播。因為代表團不同項目賽事選手，陸續在比賽結束後返國，並沒有另外安排包機。今天包括棒球等最後一批約200多名選手搭機返台。（編輯：謝佳珍）1070903

2018雅加達-巨港亞運落幕，中華代表團拿下史上次佳的17金、19銀、31銅，最後一批中華代表團成員3日搭機返國，空軍晚間派出2架F-16戰機升空迎接。（軍聞社提供）中央社記者呂欣憓傳真　107年9月3日2018雅加達-巨港亞運落幕，中華代表團拿下史上次佳的17金、19銀、31銅，最後一批中華代表團成員3日搭機返國，空軍晚間派出2架F-16戰機升空迎接。（軍聞社提供）中央社記者呂欣憓傳真　107年9月3日
2018雅加達-巨港亞運落幕，中華代表團拿下史上次佳的17金、19銀、31銅，最後一批中華代表團成員3日搭機返國，空軍晚間派出2架F-16戰機升空迎接。（軍聞社提供）中央社記者呂欣憓傳真　107年9月3日2018雅加達-巨港亞運落幕，中華代表團拿下史上次佳的17金、19銀、31銅，最後一批中華代表團成員3日搭機返國，空軍晚間派出2架F-16戰機升空迎接。（軍聞社提供）中央社記者呂欣憓傳真　107年9月3日
2018雅加達—巨港亞運落幕，中華代表團共包攬17金、19銀、31銅，寫下隊史次佳成績，中華代表團成員3日晚間搭機返台，空軍派出F-16戰機升空迎接。中央社記者吳翊寧攝　107年9月3日2018雅加達—巨港亞運落幕，中華代表團共包攬17金、19銀、31銅，寫下隊史次佳成績，中華代表團成員3日晚間搭機返台，空軍派出F-16戰機升空迎接。中央社記者吳翊寧攝　107年9月3日

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