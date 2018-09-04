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楊麗環違紀參選桃園市長 國民黨開除黨籍

發稿時間：2018/09/04 12:00

最新更新：2018/09/04 13:07

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國民黨桃園市黨部考紀委員4日會開會決議，黨員楊麗環（右）長期受黨栽培，卻在桃園市長初選失利後，執意登記參選，破壞黨的團結，決定予以開除黨籍處分。中央社記者吳睿騏攝 107年9月4日國民黨桃園市黨部考紀委員4日會開會決議，黨員楊麗環（右）長期受黨栽培，卻在桃園市長初選失利後，執意登記參選，破壞黨的團結，決定予以開除黨籍處分。中央社記者吳睿騏攝 107年9月4日

（中央社記者吳睿騏桃園4日電）國民黨桃園市黨部考紀委員會今天開會決議，黨員楊麗環長期受黨栽培，不過在桃園市長初選失利後，卻執意登記參選，破壞黨的團結，由於情節嚴重，決定予以開除黨籍處分。

中國國民黨桃園市黨部發布新聞稿表示，市黨部今天在考紀會主委黃吉雄主持下召開委員會，討論前立委楊麗環違紀參選桃園市長案。出席考紀會委員認為，楊麗環在初選失利前後長期攻訐黨部，雖黨中央及地方黨部一再溫情喊話，但楊麗環始終「不聽、不見、不理」屢勸不聽，因此決議予以開除黨籍處分。

根據中國國民黨黨員參加公職人員選舉提名辦法規定，凡未獲提名及未經核准而逕自參選之黨員，應以黨紀議處。再依據中國國民黨107年中華民國地方公職人員選舉黨員行為規範，黨員違反黨紀自行登記競選者，一律予以開除黨籍或撤銷黨籍處分。

國民黨桃園市黨部表示，根據107年地方公職選舉期間黨員退黨作業規定，選舉期間不予同意黨員退黨，一律等到選完再議，如有違紀參選情事，將依黨員違反黨紀處分規程，由市黨部召開考紀會，呈報黨中央予以撤銷或開除黨籍處分。（編輯：方沛清）1070904

國民黨桃園市黨部考紀委員會4日開會決議，黨員楊麗環長期受黨栽培，不過在桃園市長初選失利後，卻執意登記參選，破壞黨的團結，決議予以開除黨籍處分。（國民黨桃園市黨部提供）中央社記者吳睿騏傳真 107年9月4日國民黨桃園市黨部考紀委員會4日開會決議，黨員楊麗環長期受黨栽培，不過在桃園市長初選失利後，卻執意登記參選，破壞黨的團結，決議予以開除黨籍處分。（國民黨桃園市黨部提供）中央社記者吳睿騏傳真 107年9月4日

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