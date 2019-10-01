反送中遍地開花 在台學生高唱願榮光歸香港

香港「反送中」示威者1日在當地發起多場抗議遊行，身在台灣大專院校的港生們也紛紛跨海響應，台北大學中午有港、台學生牽手齊唱「願榮光歸香港」，為香港加油。中央社記者葉臻攝 108年10月1日

（中央社記者葉臻新北1日電）香港當局今天慶祝中共建政70週年，反送中運動示威者則發起多場抗議遊行，在台大專院校港生也紛紛響應，台北大學三峽校區則有港、台學生牽手齊唱「願榮光歸香港」，為香港加油。

今天是中國共產黨建政70週年，因香港反送中運動延燒，香港民眾發起「六區開花」，繼續上街遊行，台北大學三峽校區中午邀集33位港、台學生戴上口罩，牽手默站齊唱「願榮光歸香港」，圖書館前的欄杆上也打造連儂牆，上頭有不少學生留言，替香港加油打氣。

撐香港台北大學活動聯絡人張姓港生表示，從公館開始的連儂牆活動，在校園間遍地開花，學生也沒因為文化大學連儂牆遭撕毀的事件卻步，依然互相聲援打氣。

「中國持續壓迫人權」，張同學表示，不少香港年輕人受港府打壓，會來台留學，就是希望享受台灣的民主自由，也希望台灣人民以後不要步上香港後塵。（編輯：洪學廣/卞金峰）1081001