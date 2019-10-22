陳同佳案 士檢：檢察官待命有必要將赴港

（中央社記者蕭博文台北22日電）港女命案凶嫌陳同佳明天將出獄，陸委會今天下午致函、致電港府，將派員赴香港押解陳同佳來台受審。士林地檢署表示，檢警專案小組待命中，如有需要，將派檢察官赴港處理。

陳同佳去年在台殺害同為港人的女友，隨後潛逃回港，成為香港修定「逃犯條例」及「反送中」運動導火線。港府宣稱，陳同佳23日出獄後，將協助他來台投案。

大陸委員會下午舉辦臨時記者會，發言人邱垂正說，已向港方提出台灣檢警赴港將犯嫌及事證帶回一事；法務部常務次長張斗輝則說，檢警已成立專案小組，隨時準備到香港聯繫接洽，希望能把相關事證資料與人帶回來依法處理。

士林地檢署表示，本案發生後，已由主任檢察官白忠志、檢察官楊舒婷指揮刑事警察局組成專案小組，評估後若有必要，將派檢察官赴港處理。

全案起於2018年2月，香港籍女子潘曉穎與男友陳同佳到台灣遊玩時遭陳男殺害。檢警查出潘女遇害時已懷有身孕，鎖定陳同佳涉有重嫌，相關事證也顯示陳男入境台灣前似已預擬殺人計畫。

士檢去年3月透過法務部國際及兩岸法律司，向香港警方提出司法互助請求，希望港警提供陳同佳筆錄等事證；去年5月，士檢又以發現潘女遺體內有非屬潘女所有的不明骨頭為由，二度提出司法互助請求，請求提供陳男DNA比對。

去年12月，士檢對陳同佳發布通緝，同步發函法務部轉請大陸委員會，向香港政府請求遣送犯嫌至台，但3項請求迄今均未獲回應。（編輯：李亨山）1081022