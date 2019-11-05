政院：中國對台26條溫水煮青蛙 盼朝野一致對外

中國國台辦公布提供台灣民眾同等待遇的「26條措施」，行政院發言人Kolas 5日表示，中國想併吞台灣，溫水煮青蛙的做法不會停止。（中央社檔案照片）

（中央社記者顧荃台北5日電）中國國台辦昨天公布提供台灣民眾同等待遇的「26條措施」，行政院發言人Kolas今天表示，中國想併吞台灣，溫水煮青蛙的做法不會停止，盼台灣不分藍綠、砲口對外，反制中國的干預。

中國國台辦與國家發改委4日聯名推出「關於進一步促進兩岸經濟文化交流合作的若干措施」，內含26條，其中針對台灣企業、台灣民眾各13條，標榜「提供與中國民眾同等待遇」。

Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）中午受訪時表示，中國選前發布對台26條措施，就是要干預台灣選舉，府院第一時間有掌握與討論。各相關部會經歷去年中國對台31條作法後，這段時間推出各式各樣政策因應，也早就了解中國對台灣在經濟或社會上溫水煮青蛙的做法不會停止，因此昨天第一時間知道這消息並不意外，雖並未對此事特別成立小組，但府院密集地與國安單位、陸委會討論，行政院一定會有因應。

Kolas表示，不認為此事對執政黨是重擊，這些所謂惠台措施也沒有達到在野黨恐嚇的程度。台灣體質要強，大家都很清楚不要讓雞蛋放在同一個籃子，不要讓自己再備受威脅，行政院過去針對觀光、產業、教育、法制等陸續推出相關措施，希望台商趕快回台灣投資，且台灣是比中國更友善企業的投資環境，台灣沒有這麼弱。

Kolas指出，中國想併吞台灣，26條當中有13條針對企業，想吸引台商去投資5G、循環經濟、數位科技、航空等關鍵產業與基礎設施，當中國透過此手段吸引台商，政府已透過財經面，如歡迎台商回台方案等相關作為，不斷提出鼓勵台商回台的措施，卻被國民黨講成是政策買票，「這是完全的錯亂」，邏輯上的偏誤與衝突。政府一直有在做，且從未停止做相關措施，希望不分藍綠、砲口一致對外，反制中國對台灣的干預。（編輯：林興盟）1081105