中國牟利炒豬團作梗 非洲豬瘟防疫難

（中央社台北13日電）非洲豬瘟在中國爆發逾年，疫情仍持續傳出。疫情難以絕禁的原因之一，在於謀取暴利的「炒豬團」暗中作梗，甚至向他人飼養的豬群投放非洲豬瘟病毒，只為了「壓價收豬」。

微信公眾號半月談今天刊出「謀取暴利！炒豬團花招頻出無底線」的文章，揭露「炒豬團」對中國非洲豬瘟防疫各種「扯後腿」。根據簡介，半月談雜誌社是中共中宣部委託新華社主辦。

根據報導，雲南一直是中國生豬外調重點省份。今年9月，雲南省非洲瘟疫防控應急指揮部發文要求，全省生豬暫停調運出省。

然而，一名業內人士表示，自己所在地處於雲南省際交界地帶，隨著周邊地區生豬價格上漲，本地生豬價格優勢凸顯，從而被「炒豬團」盯上，一天最多從當地調出生豬超過4000頭。

據測算，每頭平均毛利潤在人民幣1000元（新台幣約4406元）左右。每車按照運送100頭計算，可獲利10萬餘元。

此外，今年3月下旬，湖北省利川市劍南鎮某養殖戶豬群發生非洲豬瘟疫情。疫源追蹤表明，動物經紀人非法調運生豬、官方獸醫違規出證、公職人員監管不力是造成疫情的主要原因。

經查，湖北省公安縣動物衛生監督所李姓獸醫為業者從外省違規調運的生豬出具動物檢疫合格證明，以便將生豬銷售到利川市。

散播疫情謠言，低價收購生豬，是「炒豬團」的常用手段。在一些地方，炒豬團先向養殖場、養殖戶的豬群邊丟棄死豬，或是投放帶非洲豬瘟病毒的餌料，然後製造、散布發生疫情的消息，大幅壓低價格買豬。

有村民表示，豬販子經常在村裡散布當地暴發非洲豬瘟的謠言，刺激養豬農民，部分人被謠言誆騙，擔憂發生疫情損失更大，於是忍痛出售生豬。

在某養豬百強縣，一名養殖企業負責人說，非洲豬瘟疫情出現以來，集團分公司曾發現有無人機在生豬養殖區投放不明物品，檢疫後發現該物品含有非洲豬瘟病毒。

只是炒豬團「吃完差價」後，消費者未享受到低價豬肉。中國官方近來陸續投放儲備豬肉、祭出買肉補貼，卻因為「炒豬」獲利空間依然很大，削減了宏觀調控作用。（編輯：陳家倫/賴言曦）1081213