成立兩岸智庫 資深媒體人黃清龍：盼凝聚共識

由資深媒體人黃清龍（致詞者）發起、多位學者專家參與籌組的「信民兩岸研究協會」25日下午舉行成立大會。中央社記者繆宗翰攝 108年12月25日

（中央社記者繆宗翰台北25日電）資深媒體人黃清龍與多名位學者今天在台北成立兩岸研究智庫。他表示，兩岸問題是攸關台灣生死大事。面對中國大陸促統壓力，希望藉由智庫力量，凝聚民間共識，共同因應。

由黃清龍發起，多位學者專家參與籌組的「台北市信民兩岸研究協會」25日下午舉行成立大會。

黃清龍在致詞時表示，自2008年全球金融危機後，美國的單極獨霸地位已經不再，「後西方、後秩序」的時代正在來臨，全球逐漸形成多極的格局。

他說，中國崛起後影響力越來越大，這兩年甚至引發全世界的恐中效應。台灣站在東西衝突的最前沿，如何因應國際局勢變化，是無可迴避的挑戰。

他表示，兩岸問題是攸關台灣生死的大事，面對中國大陸促統壓力，「我們需要建立共識」，在「堅持民主體制精神」的前提下，以更務實的態度、更宏觀的視野應對未來的挑戰。

黃清龍指出，協會標舉「相信人民、信仰民主、信賴民意」為宗旨，主張「超越藍綠、團結台灣」。

他並強調，無論10幾天後選戰結果如何，協會都將秉持民主原則和民意基礎，密切關注執政黨政策，定期發表兩岸政經趨勢研究報告，幫助大眾看清問題真相，進而凝聚共識。

前美國在台協會（AIT）理事主席卜睿哲（Richard Bush）則透過預錄影片表示，民主制度讓人民不分社經地位、教育程度、民族裔別，都可以用選票來決定領導人，進而決定國家政策，實在很了不起。

他表示，相信信民協會的成立將為台灣的公眾輿論、民主信仰、兩岸關係以及兩岸的民主進程有很大貢獻。（編輯：邱國強）1081225