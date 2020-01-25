香港防疫應變等級升至緊急 取消新年慶祝活動

（中央社香港25日綜合外電報導）香港行政長官林鄭月娥今天宣布，武漢肺炎疫情應變等級從「嚴重」提升至香港最高的警戒等級「緊急」，並延長學校農曆新年假期至2月17日，也取消所有官方的新年慶祝活動。

林鄭月娥告訴記者：「我今天宣布，提升應變等級至『緊急』。」

因為港府因應疫情能力遭部分人士批評加劇，林鄭月娥赴瑞士達佛斯（Davos）出席世界經濟論壇（WEF）年會返國後，在今早召開與公衛官員的緊急會議。

隨著香港當局為降低疫情進一步傳播風險而加強緊急應變舉措，林鄭月娥在記者會上宣布停止所有官方農曆新年慶祝活動，包括新春晚會、下個月的馬拉松等一系列公開活動將喊停，並停止所有赴中國的官方訪問。

林鄭還表示，直到進一步通知，將取消所有來自武漢的航班及火車。雖然沒有管制來自其他中國城市的交通，但所有從中國入境者現在將需要簽署健康申報表。

她說，現在放農曆新年假期的各級學校跟大學，將持續關閉至2月17日。

2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）去年底從湖北省首府武漢爆發，目前全球超過1300人染病，已有41人喪命，但多數病例集中在武漢。香港在1月22日失守，目前共發現5例確診病例。（譯者：侯文婷/核稿：林治平）1090125