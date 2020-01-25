美國包機飛武漢撤僑 法國與俄國計畫類似行動

（中央社上海25日綜合外電報導）「華爾街日報」今天報導，美國政府安排一架撤僑包機明天飛往武漢，撤離當地的美國公民和外交官。法國則將以巴士由陸路將僑民撤出武漢，俄國也和中國協商採取類似行動。

2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）肺炎於去年12月在湖北省首府武漢爆發，疫情逐漸蔓延，武漢自昨天起封城，機場、火車站等離開當地的通道暫時關閉。

中國中央電視台報導，根據相關部門通報數據統計，截至25日18時，中國累計報告新型冠狀病毒感染的肺炎確診病例1372例，死亡41例。

華爾街日報報導，了解內情人士表示，美國政府近日與中國外交部和其他政府機關協商後，獲同意採取撤僑行動，明天這架包機可運送約230人，將包括美國外交人員以及美國公民和家屬。

目前據信有大約1000名美國公民在武漢，當地的美國總領事館正和他們聯絡，安排他們的機位。

這位人士也表示，美國計畫暫時關閉駐武漢總領事館。他又說，若是還有多的機位，也可能提供非美國公民搭乘，包括其他國家的外交人員。

北京美國大使館的發言人表示，國務院23日即已下令駐武漢總領事館所有政府人員和家屬撤離，但他不願評論撤僑的報導。

香港「南華早報」報導，法國駐武漢總領事館寄出的電子郵件顯示，計畫將讓想要離開武漢的法國國民，搭乘巴士前往鄰近的湖南省省會長沙市。

電郵指出：「總領事館與地方當局合作，安排巴士讓法國國民、他們的華裔及外國配偶及子女搭乘，離開武漢前往長沙。」

據俄羅斯新聞社（RIA）報導，俄國駐中國大使館今天也表示，俄方正與中國協商可能由武漢和湖北省撤離俄國公民的行動。（譯者：陳正健/核稿：林治平）1090125