武漢肺炎 中國確診人數突破2千例

（中央社台北26日電）根據中共官媒匯整，中國境內武漢肺炎確診病例今天已突破2000例。到下午4時止，各地確診病例合計2033例，死亡56例；其中湖北省占1059例，死亡52例；廣東、浙江兩省各確診104例居次。

至於非湖北的武漢肺炎4名死亡病例，分布在河北、黑龍江、上海及河南。其中，上海及河南的病例是在25日死亡。

與中國國家衛生健康委員會官網截至25日深夜12時的統計數據相較，今天到下午4時為止的確診病例已多出58例。但獲得治癒者，累計也有49例。

各省區在湖北、廣東、浙江之後，被認為嚴格防疫的河南，病例數上升到83例；重慶則有75例；湖南、安徽也有69例及66例。

屬一線城市的北京、上海，病例數已分別上升到54例及40例，上海並有72個疑似病例待確診；介於這兩個直轄市之間的省區，則是四川、山東各46例。（編輯：邱國強/翟思嘉）1090126