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華航因應武漢肺炎疫情 取消30個來回中國航班
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新聞專題
武漢肺炎疫情
中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，造成多人死亡，其病原體新型冠狀病毒與SARS及MERS屬同一家族。台灣也出現確診病例，疾管署籲民眾勿恐慌，勤洗手、出入公眾場所戴口罩、做好自主健康管理。
武漢肺炎疫情
新聞專題
武漢肺炎疫情10/74

武漢肺炎 中國確診人數突破2千例

最新更新：2020/01/26 17:47
根據中共官媒匯整，中國境內武漢肺炎確診病例截至26日下午4時止，各地確診病例合計2033例，死亡56例。圖為收治新型冠狀病毒感染肺炎患者的成都市醫療中心。（中新社提供）
根據中共官媒匯整，中國境內武漢肺炎確診病例截至26日下午4時止，各地確診病例合計2033例，死亡56例。圖為收治新型冠狀病毒感染肺炎患者的成都市醫療中心。（中新社提供）

（中央社台北26日電）根據中共官媒匯整，中國境內武漢肺炎確診病例今天已突破2000例。到下午4時止，各地確診病例合計2033例，死亡56例；其中湖北省占1059例，死亡52例；廣東、浙江兩省各確診104例居次。

至於非湖北的武漢肺炎4名死亡病例，分布在河北、黑龍江、上海及河南。其中，上海及河南的病例是在25日死亡。

與中國國家衛生健康委員會官網截至25日深夜12時的統計數據相較，今天到下午4時為止的確診病例已多出58例。但獲得治癒者，累計也有49例。

各省區在湖北、廣東、浙江之後，被認為嚴格防疫的河南，病例數上升到83例；重慶則有75例；湖南、安徽也有69例及66例。

屬一線城市的北京、上海，病例數已分別上升到54例及40例，上海並有72個疑似病例待確診；介於這兩個直轄市之間的省區，則是四川、山東各46例。（編輯：邱國強/翟思嘉）1090126

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