法國學者：疫情擴散歸咎中共腐敗重形象掌控資訊

（中央社記者曾婷瑄巴黎11日專電）法國中國專家柯蕾投書「世界報」表示，武漢肺炎疫情擴散要歸咎中共集權政體的3大問題：腐敗、對維護形象的偏執、資訊控制。她說，為了維穩，中國不惜隱匿確診與死亡人數。

曾任北京清華大學中法研究中心主任的法國學者柯蕾（Chloé Froissart）11日在「世界報」（Le Monde）表示，2019新型冠狀病毒（2019-nCoV，武漢肺炎）疫情擴散，追根究柢暴露出中國共產黨集權政體的3大問題。

第一是貪污腐敗，因為中央政府已規定野生動物不能食用，但民間仍大肆買賣，說明地方政府收了好處放任交易，導致病毒開始傳播。

第二是對維持「社會穩定」的痴迷，也就是在維護黨國形象。

第三是中華人民共和國主席習近平上任以來對資訊不斷加強的控制。柯蕾表示，如此一來，所有媒體都成了共產黨的發言人。此外，管控社群媒體的企圖，也在杜絕謠言散播的藉口下一覽無遺。

柯蕾指出，雖然中國政府口頭承諾資訊透明，但為了維穩仍隱匿事實，尤其是新型冠狀病毒確診人數與死亡人數。她以騰訊旗下應用程式2月1日刊登的訊息為例，當天騰訊公告的感染人數是官方數字的10倍，而死亡人數更是官方宣布的80倍之多。

她表示，或許有人會覺得5600萬人封城隔離、10天內2座醫院拔地而起、利用人臉辨識在火車上追蹤可能感染者、用無人機提醒村民戴口罩與回家等措施令人印象深刻，「但其實這僅是毛澤東式的造勢，為了行動而行動，不管行動的效率及損害人權所付出的代價」。

柯蕾認為，封城的決定下得太晚，當時已有500多萬人離開武漢，且有關單位在封城時，也不顧武漢居民的生活、醫藥、醫療器材等必需品是否充足。她說，那兩座拔地而起的醫院，也只是宣傳的一環。

她表示，這些利用新科技來強調共產黨能力的傳統宣傳模式已證明不管用。記者也禁止進入武漢或和醫療人員交流，兩位拍到武漢醫院擺滿屍體的公民記者，目前一名被逮捕、一名失蹤。

因此她說：「這樣看來，世界衛生組織（WHO）讚揚中國立下未來危機管理新標準的這番話，著實耐人尋味。」（編輯：郭中翰）1090211